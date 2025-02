Este aspeto de Urano com Caput Algol pode ser responsável pelo número de acidentes aéreos de que temos tido notícia nas últimas semanas. A situação intensifica-se ainda mais com o Sol e Mercúrio em Aquário, no mesmo grau que Caput Algol, e todos estes pontos a serem pressionados por Urano.

Úrano é o planeta que rege a alta tecnologia, pelo que, esta semana, podemos enfrentar mais acidentes aéreos, problemas com a internet, quedas do WhatsApp, Facebook, Instagram e de todas as grandes e pequenas empresas que dependem da tecnologia. Falhas de eletricidade, quedas de aviões, acidentes com fogo… enfim, esta semana promete problemas graves que podem ter consequências irreversíveis. Felizmente, Marte já está bastante distante de Plutão, caso contrário, este aspeto seria ainda mais intenso.

Para piorar, a Lua entra na fase Cheia em Leão e recebe estes aspetos violentos de Úrano. A tensão com Mercúrio e Caput Algol agrava a situação, por isso, todo o cuidado é pouco. Devemos estar atentos tanto a nível pessoal como coletivo, com a possibilidade de chefes de Estado serem destituídos e guerras tornarem-se ainda mais sangrentas. Se tiver planetas ou pontos importantes entre os 17 e 27 graus de Leão, Aquário, Touro ou Escorpião, deve redobrar a atenção.

Mas nem tudo é negativo. Vénus, já em Carneiro, recebe um ótimo aspeto de Júpiter, que está agora em movimento direto em Gémeos, melhorando significativamente as nossas finanças e relacionamentos pessoais, especialmente os românticos. Um bom aspeto entre Vénus e Júpiter abre sempre portas e traz novas oportunidades para relações e projetos que possam aumentar os nossos rendimentos e lucros. Vale a pena estarmos atentos a essas oportunidades.

Por fim, Marte em Caranguejo recebe um excelente aspeto de Saturno em Peixes, tornando-nos mais racionais ao tomarmos decisões importantes. Estaremos mais realistas e com os pés bem assentes na terra, o que beneficiará todas as áreas das nossas vidas. Em períodos como este, é sensato usar a razão, ponderar várias possibilidades e evitar ser levado por medos irracionais que nos paralisam.

Como podem ver, esta semana traz alguns aspetos muito positivos, mas precisamos de estar atentos aos imprevistos difíceis que certamente surgirão. Sensatez e ponderação nunca são demais, e vamos precisar dessas qualidades para enfrentarmos o que a vida nos colocar à frente. “Orai e vigiai”, diz a máxima, por isso, oremos e vigiemos!