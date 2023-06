Junho começa com uma energia de otimismo, favorável à expansão e à superação: Júpiter, o planeta da sorte e das oportunidades, encontra-se com o Nodo Lunar Norte, que está associado ao destino, ao carma e à missão que viemos cumprir. Este aspeto astrológico abre os caminhos da nossa vida a novas possibilidades, ajudando-nos a superar situações, mágoas e bloqueios que interferiam com o nosso progresso e que nos mantinham presos a algo que nos limitava. No mesmo dia Mercúrio deixa o período sombra, o que significa que os efeitos da retrogradação deixam de estar ativos, ajudando-nos a ter maior clareza sobre as questões com que nos ocupamos.

No dia 4, a Lua Cheia ocorre no signo Sagitário, o mais otimista do Zodíaco, que é justamente regido por Júpiter, o que contribui para que nos sintamos mais dinâmicos e confiantes nas nossas capacidades, dando-nos o ponto de partida para nos aventurarmos em territórios que não conhecemos. A Lua Cheia em Sagitário desperta o nosso sentido de aventura, a nossa fé em nós próprios e o nosso entusiasmo em relação à vida.

Vénus entra em Leão no dia 5, deixando-nos mais apaixonados pela vida e com maior predisposição para aproveitar aquilo que ela tem de melhor para nos oferecer. O nosso poder de sedução está em alta, o que favorece as paixões e, principalmente, os novos relacionamentos, embora a vida em família também seja beneficiada por esta influência, já que estamos mais disponíveis para a partilha de bons momentos com quem nos é querido. Vénus em Leão também favorece as finanças, sendo um período favorável para apostar em novas formas de ganhar dinheiro e para dinamizar projetos.

No dia 11, Plutão, que está retrógrado, entra no signo Capricórnio, o que traz de volta alguns assuntos que assumiram um papel de destaque nas nossas vidas no final do ano passado. Essas questões serão agora trazidas de volta ao nosso dia-a-dia e poderá haver importantes revelações relacionadas com elas, para que as lições possam ser aprendidas e os desafios possam ser superados. Plutão esteve em Capricórnio desde 2008, tendo entrado em Aquário em março de 2023 e, por ter ficado retrógrado, volta agora a Capricórnio, signo do qual se despedirá no próximo ano.

É chegado o fim de um ciclo, o que significa que podem chegar recompensas relacionadas com provas que foram superadas, mas, também, desafios acrescidos. Mercúrio entra em Gémeos, signo do qual é regente, no dia 11, e isso ativará a nossa mente, fazendo com que seja mais fácil avaliar as situações com o distanciamento necessário para vê-las com maior clareza e sentido prático.

Vénus forma uma quadratura a Júpiter nos dias 11 e 12, e isso pode deixar-nos mais impacientes, mas, também, mais determinados e empenhados na conquista das nossas metas, dando-nos alento para irmos atrás das nossas paixões e daquilo que faz o nosso coração vibrar.

No dia 17, Saturno fica retrógrado, havendo um abrandamento energético, o qual se fará sentir ao longo das próximas semanas. As situações tenderão a arrastar-se e a ganhar novos desenvolvimentos que nos obrigam a um esforço acrescido e a uma maior resiliência e tenacidade. Saturno entrou em Peixes em março deste ano, e alguns assuntos que surgiram nesse período podem agora voltar a ser postos em destaque.

No dia 18, a Lua Nova em Gémeos clarifica alguns aspetos práticos da nossa vida e ajuda-nos a ver as situações a uma luz mais rigorosa e mais neutra, despindo-nos das emoções que podem afetar a forma como vemos o desenrolar dos acontecimentos. Este período é favorável para abandonar vícios, rotinas e hábitos que nos prejudicam e crenças que nos limitam, e para adotarmos uma postura mais otimista perante as situações.

O Sol forma uma quadratura a Neptuno no mesmo dia o que, se, por um lado, pode deixar-nos mais confusos, por outro lado, ativa a nossa intuição, o nosso conhecimento inconsciente, pelo que podemos receber mensagens importantes neste período através de situações do dia-a-dia e de sinais que, de alguma forma, despertam a nossa atenção. A 19, Júpiter forma um sextil a Saturno, favorecendo o amadurecimento de planos e uma perspetiva mais sólida em relação ao que precisamos de concretizar para podermos obter o que ambicionamos.

No dia 21 o verão começa no Hemisfério Norte com o Solstício de verão, que corresponde ao dia mais longo do ano, aquele que recebe mais horas de luz solar. A energia desta data favorece a concretização de planos e ajuda a trazer ao de cima as nossas ideias, aquilo que temos guardado dentro de nós, a expressão dos nossos sentimentos. O Sol entra no mesmo dia no signo Caranguejo, que é particularmente sensível, romântico e apegado aos seus, fazendo com que os afetos assumam um lugar de maior destaque nas nossas vidas a partir deste mês. Depois de um período em que as questões práticas e a vida mental foram mais dominantes no nosso dia-a-dia, o Sol em Caranguejo adoça o nosso coração e faz-nos voltar para o lado mais terno da vida.

A energia abranda ainda mais na reta final do mês, quando Mercúrio deixa Gémeos e passa para Caranguejo, no dia 26, e principalmente porque Neptuno fica retrógrado no dia 30. Mercúrio em Caranguejo faz com que deixemos de estar tão preocupados com factos concretos e tão ocupados com assuntos do quotidiano e desperta a nossa imaginação e a nossa criatividade, fazendo-nos sonhar e atender mais às nossas emoções.

Neptuno fica retrógrado, o que pode induzir a uma maior preguiça e letargia, deixando-nos mais inseguros e indecisos em relação a que ações devemos tomar, o que pode fazer com que deixemos parados alguns projetos. Neptuno retrógrado faz-nos parar para que consigamos avaliar as situações com maior profundidade e, dessa forma, percebamos as ilusões que tínhamos, os enganos, a interpretação errada dos factos. O final de junho convida-nos e ajuda-nos a olhar com mais atenção não só para o que nos rodeia como, sobretudo, para nós próprios, para que, desse autoconhecimento, possamos ganhar uma consciência mais segura em relação a quem somos, ao nosso valor e às metas que pretendemos conquistar.