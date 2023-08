Mercúrio retrógrado de 24 de agosto a 15 de setembro 2023

Mercúrio, o Deus da comunicação, fica retrógrado de 24 de agosto a 15 de setembro 2023

Esta fase implica sempre, na vida cotidiana, atrasos, conflitos, atritos.

O palco profissional irá ser testado, em virtude desta efeméride acontecer em Virgem.

É muito natural que esta influência seja maior que as anteriores

.

Como todos sabemos Mercúrio rege as comunicações, trocas e todo o tipo de comércio.

A vida vai ficar mais lenta, mais parada. Como tal, não devemos iniciar projetos ou assinar contratos de responsabilidades relevantes.

Como Mercúrio rege o dia- a- dia, é muito comum neste período existir todo o tipo de avarias, quer de telefones, Pcs e eletrodomésticos.

Ficamos mais distraídos, e daí faço uma chamada de atenção para a condução.

Em virtude de Mercúrio na sua retrogradação fazer um bom aspeto a Júpiter podemos contar com benesses deste planeta, para ultrapassar dificuldades.

Situações como fazer revisões ao carro, backup aos computadores ou telefones não costumam ser bem-sucedidos.

Então o que devemos fazer?

Esta retrogradação dá-se no eixo Virgem /Peixes, o que quer dizer que devemos aprofundar os nossos conhecimentos. Devemos fazer igualmente uma reflexão em tudo aquilo que acreditamos.

Durante este tempo devemos revisar e analisar todo e qualquer plano e projeto que tenhamos, pois, é o momento certo.

Todos os assuntos onde esteja implícita a responsabilidade, a estrutura, a organização, e tudo o que estiver relacionado com a base de sustentação e credibilidade tem agora a grande oportunidade de ser avaliado e ponderado, ficando sólido no projeto vida do ser humano.

Cristina Candeias