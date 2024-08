VEJA NO SAPO ZEN O VÍDEO COM AS PREVISÕES PARA TODOS OS SIGNOS

Iniciamos a semana com a efeméride do Mercúrio em Virgem Retrógrado, e a vida fica mais lenta, mais parada, necessitamos de ser mais prudentes.

Aprendizagens e cursos são favoráveis.

Marte encontra-se junto a Júpiter em Gémeos. Estes nativos podem sentir um acréscimo de energia, mas precisam de ser cautelosos pois Marte desafia Saturno.

Vénus transita por Virgem a favorecer a vida destes nativos, e de todos os signos de terra Touro e Capricórnio.

Dia 12 temos a Lua Crescente no dia mais intenso do zodíaco a favorecer o amor e os romances.

Dia 13 Mercúrio entra em Leão a pedir a estes nativos que resolvam situações pendentes.

Portanto é aconselhável a revisarem todos os projetos e planos, não é tempo para inícios, mas sim para analisarem o que têm em mãos.

Também devem estar mais atentos e preparados para situações relacionadas com telefones e computadores.

Desejo a todos uma feliz semana,

Cristina Candeias