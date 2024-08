VEJA NO SAPO ZENO VÍDEO COM AS PREVISÕES PARA TODOS OIS SIGNOS

A semana começa com a Lua no signo de Leão a namorar com o Sol, isto é, com a efeméride da Lua nova em Leão, corresponde sempre ao início de um novo ciclo, onde é vantajoso semear novas sementes projetos e planos.

Dia 5,,alerta geral!

Mecúrio, o planeta da mente, da comunicação fica retrógrado a trazer dificuldades ao nosso quotidiano.

Neste período, precisamos de ter especial atenção com todo o tipo de comunicação!

Neste mesmo dia, Vénus entra no signo de Virgem, também a beneficiar estes nativos.

A vida relacional irá ficar mais facilitada.

Júpiter, planeta associado à sorte, ao crescimento, expansão, faz um bom aspeto ao Sol, a trazer a boa nova para os nativos de Leão.

Nativos do signo de Gémeos que celebram o seu aniversário a partir do dia 1 de junho podem ver a vida a renascer.

Desejo a todos uma Feliz semana,

Cristina Candeias