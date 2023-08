Mercúrio vai estar retrógrado na próxima semana ( dia 23) até ao dia 15 de setembro, mas desengane-se se pensa que os seus efeitos não podem ser sentidos já e até uns dias depois do fim da sua retrogradação.

Aconteceu comigo. O antigo ( mas não assim tão velho!) aspirador já era. Ao final do dia tive de ir comprar um novo quando me cruzei com a querida @ashtangacascais_verasimoes cujo telemóvel também tinha feito das suas.

Mercúrio, para quem me segue por aí há pouco tempo, está relacionado com a comunicação, os estudos, as trocas, o comércio, os irmãos, as viagens.

Portanto tudo o que sejam estes temas poderão sofrer enganos, disfunções, erros, atrasos.

.

Situações que se podem tornar ruidosas e mexer com o nosso dia a dia.

É por isso altura para reparar, rever, refazer, repetir

Por aí já estão a sentir isso também?

Alexandra Ramos Duarte