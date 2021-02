Antes de tudo importa na minha opinião refletir acerca da palavra retrógrado. Esta palavra significa andar para trás, retroceder.

Pois bem quanto ao Mercúrio, visto da terra, dá a sensação que o mesmo se desloca para trás. No entanto, este é um movimento apenas ilusório pois nenhum planeta muda o sentido da sua marcha. Imagine, tal como quando estamos no trânsito e ao avançar o nosso carro, os outros parecem retroceder, o mesmo acontece com o Mercúrio.

Mas todos os planetas do céu e consequentemente do nosso mapa ficam retrógrados a dado momento, excepto os luminares (sol e lua). Aliás é o facto da maior parte de nós trazer planetas retrógrados no mapa que está relacionado com o karma e com os desafios que vimos cumprir.

Fica neste movimento por norma três vezes por ano, durante cerca de 3 semanas e é por isso mais vezes falado e tema de tantas conversas ou desabafos entre amigos.

Por isso, como qualquer coisa que ande para trás, somos obrigados a rever ou refazer algumas coisas no nosso quotidiano.

O considerado na mitologia como o Grande Mensageiro dos Deuses, relaciona - se com tudo o que é comunicação, vendas, compras e tecnologias. Daí que muitas vezes eletrodomésticos possam avariar, emails não cheguem ao seu destino ou escrituras agendadas e que não acontecem atempadamente.

É por isso recomendada mais atenção nestes dias, tendo o cuidado de reler tudo muito bem para não assinarmos documentos de forma precipitada e por outro lado medir melhor as nossas palavras já que mal entendidos são frequentes.

Um conselho, escute mais do que fala. Mito ou realidade, vai sempre ajudá-lo nesta e em todas os trânsitos da sua vida.

Alexandra Ramos Duarte

Astrologia sem tabus

Consultas de astrologia on-line