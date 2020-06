Desengane-se quem pensa que o Ioga são só posturas e que para praticar é fundamental ter aulas num estúdio, rodeado por quatro paredes. A nova plataforma global online da Gaya Immersions chegou para inspirar os portugueses a descobrir, em qualquer lugar, a sua verdadeira Natureza, através do Ioga, da meditação e da alimentação consciente.

Sem dogmas nem fundamentalismos, o programa oferece aulas virtuais diárias, conduzidas por profissionais nacionais e internacionais com uma vasta experiência que prometem revolucionar a prática do Ioga, ao explorá-la como um todo.

Assim, agregando diversas áreas de autoconhecimento, saberes ancestrais e nutrição, os alunos têm a oportunidade de usufruir de uma verdadeira experiência imersiva, que lhes possibilita estar em sintonia com pessoas de todo o mundo e partilhar a sua energia de uma forma mais real e genuína.

Inovadoras, transformadoras e convenientes, as aulas são variadas, acontecem em tempo real e contam com a participação máxima de 250 alunos.

“Gaya Yoga” proporciona uma abordagem profunda e integrada do Ioga.

“Crystal Bowls Soundbath” convida ao relaxamento profundo e à exploração da autoindagação e autodescoberta.

“Mindfoodness Project” pretende promover uma alimentação consciente, explorar os fundamentos da nutrição e receitas coloridas e saudáveis.

São 16 as aulas que se distribuem pelas categorias de “Yoga Sciences”, “Healing” e “Conscious Cooking”.

Sara Montes despediu-se do seu emprego em Timor Leste para se dedicar à sua paixão, o Ioga

“A nossa proposta é diferenciadora, principalmente, pelo seu caráter evolutivo. Estamos sempre a desenvolver conceitos e a integrar várias áreas, adaptando-nos às necessidades e à realidade de cada momento, sem nunca nos desvirtuarmos de Sabedorias Ancestrais ou da tradição das práticas que promovemos. Combinamos tradição e inovação, algo que ainda pouco se encontra em projetos de Ioga”, afirma Sara Montes, fundadora e curadora da Gaya Immersions.

Sara Montes, a mente por detrás do projeto, despediu-se de Timor Leste onde trabalhava como Assessora do Ministro do Turismo, para se dedicar à sua verdadeira paixão, o Ioga.

Inspirada pelas tradições do Ioga e pelas práticas rituais antigas que aprendeu na Índia e em Bali, Sara criou e lançou a Gaya Immersions. Depois de organizar muitos eventos pelo mundo fora, regressou a Portugal com o objetivo de dar um outro passo: criar um espaço inovador e agregador, constituído por uma comunidade global de professores, artistas, healers e cientistas que, de uma forma integrada, promovessem novas técnicas de Ioga e de autoconhecimento.

Além de Sara Montes, o projeto conta ainda com a colaboração de outros 17 especialistas portugueses e internacionais, com uma grande experiência de vida e maturidade de prática, que pretendem aliviar o stresse e promover um estilo de vida saudável junto dos seus alunos, como a alemã Stefanie Birkholz, professora de Ashtanga Yoga, a venezuelana Andreina Vila, professora de Vinyasa Yoga, a islandesa Jini Afonso, professora de Hatha Yoga, e a brasileira Anna Elisa de Castro, conselheira de saúde e fundadora da NOS Escola, parceira da Gaya Immersions.

Numa segunda fase, está ainda previsto o lançamento de cursos online, com um limite de participação de cerca de 10 a 50 alunos, que permitirá a aquisição de conhecimentos e práticas mais profundos e o contato direto, embora virtual, com os professores, numa comunicação bidirecional.