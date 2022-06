Inês Gaya, especialista em Cura Emocional e mentora de Desenvolvimento Humano, e criadora de conteúdo na Hotmart, plataforma na qual disponibiliza vários conteúdos e masterclasses, tem percorrido o mundo para aprender com os melhores professores e mestres na área do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Com os seus alunos, o objetivo passa por promover a cura emocional, a reprogramação mental e a reconexão do ser humano com a sua verdadeira essência e potencial – o que apenas é possível através do autoconhecimento.

Se procura formas de elevar a sua energia e conseguir um estilo de vida mais saudável, Inês Gaya traz-lhe 10 dicas que poderão ajudar:

Escolha pessoas que lhe fazem bem: evite completamente pessoas que vivem na energia da reclamação, do vitimismo e da maledicência. Medite diariamente por 10 minutos: ao acordar, visualize o dia com alegria, o corpo saudável e os “caminhos abertos”, para começar bem o seu dia. Faça todos os dias algo simples que o eleve: seja dançar, cantar ou escrever, reserve um tempo do seu dia para si. Não se esqueça da água: beber 2l de água por dia ajuda a desintoxicar, nos mantém hidratados e traz mais foco. Não menospreze a magia de um bom duche: tomar um duche regenerador ao final do dia purifica a energia e relaxa o corpo. Seja crítico quanto ao que consome: selecione o tipo de informação que consome e as suas fontes. Desligue dos ecrãs: passe menos horas em frente a ecrãs e mais horas a apreciar e vivenciar relações e interações humanas reais. Deixe de alimentar relacionamentos tóxicos de todo o tipo: escolha relacionamentos que o nutram, com pessoas que lhe tragam alegria, que verdadeiramente o amem e o empoderem a seguir os seus sonhos. Crie um mantra: crie um mantra poderoso que seja a sua âncora ao começar o dia e ao deitar. Apoie-se na natureza: caminhe, veja o mar, passeie na floresta ou no jardim. Volte à simplicidade da natureza. A natureza sabe sempre o que fazer connosco e é soberana; basta uns minutos por dia para nos purificar e harmonizar.

Quem é Inês Gaya?

Especialista em Cura Emocional & Mentora de Desenvolvimento Humano, Inês Gaya é uma referência na área e já auxiliou mais de 40 mil pessoas, maioritariamente mulheres, por todo o mundo, a terem mais autoconhecimento.

Licenciada em Psicologia Clínica, especialista em cura emocional, autora e professora nas áreas do autoconhecimento e da espiritualidade, Inês Gaya enveredou pelo mundo do mundo do empreendedorismo em 2012. Através da sua própria busca pelo autoconhecimento desenvolveu o Método Gaya.

Atualmente, Inês Gaya promove retiros e cursos em Portugal e um pouco por todo o mundo e disponibiliza vários conteúdos e masterclasses. Pode encontrar os produtos da Inês Gaya também através da plataforma Hotmart.