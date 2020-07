A companheira apoiou-o. "Demorámos quase dois anos a preparar a viagem. Vendemos a casa e os carros, ela pediu a demissão, suspendemos as matrículas das crianças, encontrámos um novo dono para o nosso gato, tratámos de burocracias, seguros e impostos e pedimos a um conhecido para receber a nossa correspondência", recorda. "Dizem que as viagens longas mudam as pessoas e essa é a mais pura das verdades", reconhece Yves Auberson. Em 2011, no regresso, abre um centro de preparação física.

Em 2018, cinco anos após o pedido de divórcio da mulher, tem um grave acidente de mota. "Vi a morte de muito perto", confessa. Duas costelas partidas, duas clavículas fraturadas, um pneumotórax e uma hemorragia pulmonar atiram-no para uma cama de hospital. É durante a fase de recuperação que tem a ideia de fazer a caminhada de 1.000 quilómetros que agora iniciou. "O corpo é uma máquina que precisa de se mexer para não enferrujar. O exercício trava a progressão da doença", garante Yves Auberson.