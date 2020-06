Foi o rosto de um dos perfumes de Giorgio Armani e desfilou para Tom Ford e Karl Lagerfeld. Hoje é homeopata por causa de uma cadela

Foi um dos primeiros rostos do perfume Armani Mania do estilista italiano Giorgio Armani. Na década de 1990, foi uma manequim muito requisitada na Europa e nos EUA. Desfilou para Stella McCartney, Tom Ford, Marc Jacobs, Anna Sui, Karl Lagerfeld e Gianni Versace, como ocasionalmente gosta de recordar nas redes sociais. Hoje, aos 46 anos, Danielle Zinaich, nascida em Cincinatti, no Ohio, nos EUA, a 12 de novembro de 1973, é homeopata por causa da cadela que adotou, Gypsy.

Em 1994, a insistência de um veterinário em remover um dos olhos da sua mascote na sequência de um tumor levou a norte-americana, que ainda hoje continua a trabalhar regularmente como modelo, a procurar alternativas. Foi assim que chegou a Roberto Gil, um veterinário homeopata. "Ele avaliou a situação e, duas semanas depois de lhe ter dado um remédio feito a partir do pinheiro, o alto tinha desaparecido completamente", revelaria, anos mais tarde, Danielle Zinaich a uma revista.

Impressionada com o que viu, a manequim procurou mais informação e decidiu tirar um curso com a reputada homeopata nova-iorquina Sue Anello, que agora considera a sua mentora. Nos últimos 25 anos, tem tratado muitos pacientes e, na fase de confinamento imposta pela COVID-19, recorreu aos medicamentos que usa habitualmente para cuidar de si. "Vivemos tempos que exigem que cuidemos da nossa saúde e tenhamos cuidado com o que pomos nos nossos corpos", afirma a homeopata.

Nas redes sociais, Danielle Zinaich anunciou, em maio, a morte de Gypsy, a cadela que acidentalmente a levou a mudar de vida. "Era a minha melhor amiga", lamentou a manequim. "No dia em que a fomos buscar, íamos fazer uma produção fotográfica familiar e ela estava sempre a tirar coisas das malas das pessoas e, como tinha um risco preto no rebordo dos olhos, resolvemos chamar-lhe Gypsy [Cigana em português]. Achámos que era o nome perfeito para ela", recorda a modelo.