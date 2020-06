Depois do ator, realizador, músico e produtor canadiano Keanu Reeves, Lenny Kravitz. O cantor, compositor, músico, ator e produtor norte-americano de 56 anos é a estrela da campanha promocional da coleção masculina de outono/inverno 2020 da etiqueta de moda francesa Saint Laurent. Criada pelo mítico estilista gaulês, falecido em 2008, em 1961, está atualmente a cargo do designer de moda belga Anthony Vaccarello, o diretor criativo da marca, que confirmou a contratação nas redes sociais.

A marca de luxo francesa, que tem vindo, ao longo dos anos, a associar-se a artistas de todos os estilos e quadrantes, já tinha colaborado com a filha do cantor, Zöe Kravitz, em quatro das suas campanhas, também elas fotografadas por David Sims. Lenny Kravitz segue-lhe agora as pisadas. Nascido em Nova Iorque, nos EUA, a 26 de maio de 1964, o artista iniciou a carreira em 1989, com "Let love rule". Em mais de duas décadas, gravou 11 álbuns, lançou 58 singles e vendeu 40 milhões de discos.