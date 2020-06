Ruben Rua volta a dar a cara pela Intimissimi Uomo. O modelo, ator e apresentador de televisão portuense de 33 anos, que acaba de ser dispensado pela TVI por causa da crise económica gerada pela pandemia viral de COVID-19 que obrigou (muit)as empresas a parar e os cidadãos a recolherem-se em casa, foi novamente escolhido pela marca de roupa italiana para promover os lançamentos da primavera/verão de 2020 em território nacional. As primeiras imagens da nova campanha já circulam na internet.

Nas redes sociais, os (muitos) fãs de Ruben Rua, que pode (re)ver noutras produções de moda na galeria de imagens que se segue, aplaudem a decisão. "Sempre lindo", escreveu Donzilia Cordeiro. "Ai que calor", reagiu o produtor brasileiro Williams Sulivan. "Espetáculo", elogiou Arminda Rascão, uma das mais de 388.000 seguidoras que o coapresentador de "Like me" e "First dates" tem no Instagram. "Podes andar sempre assim. Portugal deixa", sugeriu mesmo o influenciador digital João Catarino.