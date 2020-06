CR7 é um dos desportistas que o ator e produtor brasileiro Cauã Reymond mais admira. Num direto no Instagram com a apresentadora, atriz e modelo brasileira de ascendência japonesa, libanesa e suíça Sabrina Sato, o artista carioca de 40 anos, que é descendente de portugueses, de suíços e de índios, revelou que, mais do que outros atores, são, sobretudo, atletas que o inspiram. "Eu segui sempre a minha intuição", começou por revelar o ex-modelo nascido no Rio de Janeiro.

"Sempre procurei pessoas que me inspirassem e há desportitas que me inspiram mais [do que outros artistas], como o [tenista suíço Roger] Federer. Eu admiro o profissionalismo do [futebolista argentino Lionel] Messi e do [futebolista português Cristiano] Ronaldo", assumiu Cauã Reymond, que, perante a insistência de Sabrina Sato, se viu, no entanto, obrigado a indicar nomes de atores que admira. "O George Clooney, a Meryl Streep, o Joaquin Phoenix... Mas não tento copiar a trajetória deles", ressalvou de imediato o ator, que prepara a estreia de uma longa-metragem sobre o rei português D. Pedro IV, o primeiro rei do Brasil.

Durante a conversa com Sabrina Sato, o ator, que no último fim de semana foi visto a surfar na antiga praia da Gávea, em São Conrado, revelou ainda que tem aproveitado o período de confinamento imposto pela COVID-19 para fazer jejum intermitente e para ver séries na companhia da mulher, a modelo Mariana Goldfarb, para além de treinar e de meditar. "Às vezes, fazemo-lo juntos mas, outras vezes, fazemo-lo em separado. Estamos ainda a tentar encontrar um equilíbrio", confidencia.