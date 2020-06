Kanye West prepara-se para fazer concorrência à mulher e à cunhada. De acordo com a imprensa internacional, o artista norte-americano prepara-se para lançar uma marca de cosmética. O site informativo TMZ revela que o rapper, cantor, compositor, produtor discográfico, empresário e estilista de 43 anos já registou a marca Yeezy Beauty, que irá comercializar maquilhagem, pestanas falsas, máscaras, vernizes, óleos corporais, cremes de barbear e produtos de cuidados capilares.

A nova marca do marido de Kim Kardashian, cunhado de Kylie Jenner, também venderá perfumes, dentífricos e desodorizantes. Em 2017, Kanye West chegou a iniciar o processo burocrático para criar uma marca de cosmética dedicada à mãe. A Donda Cosmetics acabaria, no entanto, por nunca avançar. A nova intenção é conhecida numa altura em que é revelado que a KKW Beauty de Kim Kardashian está a ser processada pela Seed Beauty, uma empresa de cosmética americana.

No seguimento da aquisição da Kylie Cosmetics de Kylie Jenner pela Coty, a companhia, que trabalhou com as duas irmãs no desenvolvimento das suas gamas de maquilhagem, teme que a mulher de Kanye West partilhe segredos comerciais com os novos rivais. Com a ação judicial, a Seed Beauty pretende obter garantias de que a informação sobre os procedimentos internos da firma não chegam aos executivos da Coty, que, segundo a imprensa, poderá vir a adquirir a KKW Beauty.