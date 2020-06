Os cabelos, com madeixas louras, estão hoje mais escuros mas o tempo parece não ter passado por ela. Atualmente com 52 anos, Sabrina Salerno, a cantora, compositora, produtora discográfica, atriz e apresentadora de televisão genovense que rivalizava com intérprete britânica Samantha Fox no verão de 1987, exibiu as curvas numa produção fotográfica em biquíni para a Gente, uma conhecida revista cor de rosa italiana. A boa forma física da artista surpreendeu os que lhe tinham perdido o rasto nos últimos anos.

"Está magnífica", elogiou Andrea Riontino, um dos mais de 508.000 seguidores da antiga modelo de topless no Instagram. "Eu trabalhei como ajudante do [fotógrafo] Giorgio [Cesare] Tagliafico. Ela veio pela primeira vez ao estúdio quando tinha 18 anos. Era perfeita fisicamente, igual ao que ainda é hoje", partilhou Massimo Morando. "Para quando a capa da Playboy?", inquiriu Giovanni Forlano. Nascida em Génova a 15 de março de 1968, Sabrina foi, em 2020, uma das apresentadoras do Festival de Sanremo.