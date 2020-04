“A Fórmula de Deus” (edição Gradiva), aquele que foi o quarto romance do jornalista e escritor José Rodrigues dos Santos pode, agora, ser descarregado gratuitamente na sua versão e-book (Wook Reader, Kindle ou Kobo), enquanto durar o Estado de Emergência decretado pelo Governo.

Neste que é o maior sucesso mundial do escritor português vamos encontrar uma personagem recorrente na sua obra. Contratado para decifrar um manuscrito de Einstein só agora descoberto, Tomás Noronha, professor universitário, envolve-se num jogo duplo entre o Ministério da Ciência Iraniano e a CIA, procurando desvendar a prova científica da existência de Deus, embora o Irão e os EUA julguem que o documento do cientista expõe a fórmula para fabricar facilmente uma bomba atómica.

Usa-se dizer que quem conta um conto acrescenta um ponto. No caso vertente e no seguimento da iniciativa #LeYaemCasa, podemos ter como certeza um ponto diário, no Instagram, na voz de escritores. O repto lançado pela Leya aos seus autores é o de gravarem curtas histórias para serem ouvidas à hora de deitar. O objetivo? Entreter as famílias neste período de confinamento doméstico. Narrativas que se destinam a adultos e crianças.

As histórias ao deitar são publicadas diariamente às 21h00, de segunda a sexta-feira (excecionalmente na semana do lançamento, a 28 e 29 de março, também ao sábado e domingo), no canal de Instagram da LeYa. A estrear o formato, com um conto, vai estar o escritor António Mota. Alice Vieira, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Cristina Norton, Luísa Ducla Soares, Sónia Gomes da Costa, Francisco Moreira, Padre José Luís Borga, entre outros autores, vão animar os serões nos próximos dias.