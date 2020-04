Para ajudar as famílias a manterem as crianças ativas durante este período de confinamento, a Hachette, à qual pertencem as Editions Albert René, editora oficial da coleção Astérix, está a disponibilizar em todas as suas plataformas na internet uma revista gratuita, com jogos, atividades e páginas de bandas desenhadas.

Com uma periodicidade semanal, o primeiro número acabou de ficar disponível e traz-nos dezenas de páginas numa edição que presta ainda tributo ao cocriador de Astérix, Albert Uderzo, que faleceu no passado dia 24 de março. A equipa editorial resumiu o facto num frase icónica: "O céu caiu-nos em cima da cabeça!"

Em Portugal, a Leya e a ASA aderiram a esta iniciativa assegurando a preparação e divulgação da versão portuguesa, também nas suas redes sociais, no Clube de Leytura e ainda na LeyaOnline.