Porque nos livros encontramos sempre uma boa companhia, o grupo editorial Penguin Random House Portugal, com chancelas como a Alfaguara, Companhia das Letras e Objectiva, propõe-nos para a semana de 6 a 10 de abril a sua agenda digital #FicoemCasaaLer. Nas escolhas dos editores para acompanharmos online, estão propostas que vão da leitura, às apresentações, à “hora do conto” e conversas com os autores.

Com o início da semana, um encontro às 17h00 com Vânia Castanheira, autora do livro “Porque andamos tão exaustos?” e que nos propõe um plano de ação emocional. Para acompanhar no Facebook: @editoraarena

Já a 7 de abril, às 19h00, Miguel Araújo, músico português, oferece-nos um momento de leitura do seu livro “Penas de pato”. O encontro está marcado no Facebook @companhiadasletrasportugal.

No mesmo endereço, a 8 de abril, a leitura decorre às 12h30, com o escritor João Tordo que abordará “O enredo” na escrita.

A 9 de abril, a hora do conto chega às 17h00, com Lúcia Vicente e a leitura da história “Sarita no espaço”. Uma emissão em @nuvemdeletrasportugal.

Finalmente, a encerrar a semana que antecede a Páscoa, Manuel Monteiro, autor do “Por amor à língua”, esclarece as dúvidas dos leitores sobre o nosso português. O direto decorrerá no Facebook @editoraobjectiva, às 15h00.