Foi a 23 de abril de 1995 que o mundo começou a celebrar oficialmente o livro e os autores de todo o Mundo. Três décadas depois, os hábitos mudaram, os suportes evoluíram, mas a paixão pelas boas histórias permanece.

Deste modo, e para assinalar os 30 anos do Dia Mundial do Livro, a Rakuten Kobo partilha uma lista com 30 ebooks existentes na sua plataforma para mostrar que a leitura digital é, cada vez mais, uma porta de entrada para um mundo infinito de histórias.

Dividida em três categorias, a lista, preparada por livreiros especialistas da plataforma, foi pensada para todos os gostos, estilos e momentos. Fique a conhecer:

Grandes títulos com desconto

A Cicatriz - Maria Francisca Gama O colecionador - Daniel Silva Pés de Barro - Prémio LeYa 2024 - Nuno Duarte Estigma - Jørn Lier Horst, Thomas Enger A Fada das Trevas- Holly Black Uma Vida Incrível e Maravilhosa - Emily Henry Tempestade de Ónix - Rebecca Yarros Tarde Demais - Colleen Hoover Pede-me o que quiseres – Ed. atualizada - Megan Maxwell Nexus - Yuval Noah Harari

Novidades entusiasmentes

Uma catastrófica visita ao zoo - Joël Dicker Filha da Louca - Maria Francisca Gama A Fada das Trevas - Holly Black Uma Vida Incrível e Maravilhosa - Emily Henry A Marca da Vingança - Emelie Schepp Nem Todas as Árvores Morrem de Pé - Luísa Sobral Morte na Cornualha - Daniel Silva Tempestade de Ónix - Rebecca Yarros Until You - Penelope Douglas As Fadas Sob a Cidade - Holly Black

10 Bestsellers imparáveis