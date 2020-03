Usa-se dizer que quem conta um conto acrescenta um ponto. No caso vertente e no seguimento da iniciativa #LeYaemCasa, podemos ter como certeza um ponto diário, no Instagram, na voz de escritores. O repto lançado pela Leya aos seus autores é o de gravarem curtas histórias para serem ouvidas à hora de deitar. O objetivo, entreter as famílias neste período de confinamento doméstico. Narrativas que se destinam a adultos e crianças.

As histórias ao deitar são publicadas diariamente às 21h00, de segunda a sexta-feira (excecionalmente na semana do lançamento, a 28 e 29 de março, também ao sábado e domingo), no canal de Instagram da LeYa. A estrear o formato, com um conto, vai estar o escritor António Mota. Alice Vieira, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Cristina Norton, Luísa Ducla Soares, Sónia Gomes da Costa, Francisco Moreira, Padre José Luís Borga, entre outros autores, vão animar os serões nos próximos dias.

Um projeto que se manterá “enquanto a situação de confinamento durar”, sublinha a Leya em comunicado.