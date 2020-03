O nosso telefone é uma ferramenta de uso diário que nos acompanha em todos os lugares e está em contacto direto com as mãos e o rosto, duas das principais rotas pelas quais o vírus COVID-19 é transmitido rapidamente.

Neste contexto, a WIKO, empresa europeia de smartphones, aconselha os utilizadores a seguir alguns passos simples para impedir a propagação do vírus.

- Utilize auriculares para realizar ou receber chamadas e gravar ou ouvir áudios de WhatsApp. Desta forma, evitará que o telemóvel esteja em contacto direto com a cara e outras partes do corpo pelas quais o vírus se propaga com maior facilidade, como o nariz, a boca ou as mãos.

- Não partilhe o seu equipamento com outros utilizadores. Para mostrar conteúdos que lhe pareçam interessantes, o mais aconselhável é que os reenvie por mensagem para o telemóvel não tenha de passar de mão em mão.

- Aposte em videoconferências no próprio smartphone ou através de plataformas como WhatsApp ou Skype quando tiver de manter uma conversa em que participem mais do que duas pessoas.

- Não se esqueça de desinfetar as mãos sempre que usa o smartphone. Os telemóveis estão em constante contacto com superfícies que podem estar contaminadas. Por isso, é muito importante que quando terminar de o utilizar, quer seja depois de uma chamada telefónica, o envio de uma mensagem ou qualquer outra ação, lave bem as mãos, evitando assim qualquer possibilidade de contágio.

Além disso, é importante ter em conta que o equipamento móvel é uma ferramenta que habitualmente fica pousada em diversas superfícies expostas a micróbios e bactérias, e que passa pelas mãos de várias pessoas praticamente todos os dias.

Siga também algumas dicas de higiene para o seu telefone

1. Verifique se o seu smartphone não está conectado a nenhuma rede, fonte de alimentação ou cabo, e desligue-o para começar o processo de limpeza.

2. Prepare uma solução de água (50%) e álcool (50%) e encha um frasco de spray.

3. Pegue num pano macio ou uma almofada de algodão descartável para o humedecer ligeiramente com a solução antes preparada.

4. Passe-o por toda a superfície do smartphone. Tenha cuidado para não pressionar muito em logotipos ou peças impressas.

5. Com um segundo pano suave e descartável, se possível, e evitando toalhas ou outros materiais têxteis que possam guardar resíduos, seque o equipamento com cuidado.