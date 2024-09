A nossa saúde oral influencia (e muito) o nosso bem-estar, motivo pelo qual nunca a devemos descuidar. Por muito que os nossos dias sejam caóticos e a única coisa que possa ter vontade ao final do dia seja simplesmente descansar, a higiene oral deve ser mantida independentemente de tudo. Na verdade, uma correta rotina de higiene oral compreende mais ferramentas que uma simples escovagem, duas a três vezes por dia. É muito importante, mas não é suficiente. Se pensarmos em termos técnicos, o objetivo de qualquer rotina de higiene oral é a remoção mecânica da placa bacteriana, que se vai formando e acumulando na cavidade oral.

Se olharmos para a estrutura de um dente como um todo, apesar dos inúmeros designs existentes das diferentes escovas, as suas delicadas cerdas não estão ao alcance de todas as superfícies. Por isso, como complemento, devemos recorrer a ferramentas que consigam higienizar os espaços existentes entre os dentes, que acumulam os restos alimentares. De forma a facilitarmos a higiene oral de todos, partilhamos um mini guia que certamente irá ajudar:

Passo 1

Comece por separar uma porção de fita equivalente ao comprimento do seu antebraço. Essa mesma porção é suficiente para higienizar todos os dentes.

Passo 2

Estique essa porção e enrole nas extremidades dos dedos de ambas as mãos. Há pessoas que preferem colocar no dedo indicador, outras nos anelares. Cabe a si decidir com qual se sente mais confortável. A porção de fio que deve ficar entre os dedos não deve ser superior a 2 cm.

Passo 3

De forma a ultrapassar a resistência estabelecida pelos pontos de contacto entre os dentes, faça movimentos contínuos, alternados, para a frente e para trás.

Passo 4

Certifique-se que à medida que for utilizando o fio está a enrolar a porção suja num dos dedos e a desenrolar uma nova porção de outro. Repita este procedimento em todos os dentes.

Existem casos de pacientes que ou por terem colocado coroas ou facetas (ou outro tipo de tratamentos) podem necessitar de cuidados mais personalizados, motivo pelo qual deve sempre contactar o Higienista Oral ou Médico Dentista.

Um artigo da higienista oral Beatriz Wahnon, do Instituto de Implantologia.

