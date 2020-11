1. Vacine-se

A vacina contra a gripe é fortemente recomendada pela Direção-geral da Saúde para pessoas com idades acima dos 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos a partir dos seis meses, grávidas e profissionais de saúde ou prestadores de cuidados em lares de idosos. Recomenda-se também a pessoas com idades entre os 60 e os 64 anos.

Se é profissional de saúde vacine-se contra a gripe e dê o exemplo. Estes profissionais têm também maior probabilidade de contrair a infeção e de a transmitir aos familiares e doentes a seu cuidado.

2. Alimente-se convenientemente

Coma alimentos que ajudam a combater as infeções. Opte pelas variedades desta estação. Ingira Kiwi, laranja, limão. Estes frutos devem ser consumidos em grandes quantidades, pois são ricos em vitamina C. Coma cenouras, porque são ricas em beta-carotenos e fortalecem as defesas. Beba chá preto e chá verde, porque contêm catequinas que possuem efeitos antibacterianos.

3. Lave as mãos

Para prevenir as infeções respiratórias, para além da vacinação contra a gripe, é essencial que faça uma correta higiene das mãos. Lave-as sempre que utilizar transportes ou frequentar lugares públicos e ao chegar a casa e ao local de trabalho.

4. Use desinfetante

Se nem sempre tem uma torneira e sabão à mão, traga consigo um gel desinfetante indicado para uso cutâneo e espalhe-os nas mãos e punhos. Mas lembre-se: o gel não substitui a lavagem das mãos.

5. Promova a etiqueta respiratória

Tenha etiqueta respiratória. Se tossir ou espirrar, tente fazê-lo para um lenço descartável ou para o antebraço. Lave-o de seguida.

6. Faça exercício físico

Faça desporto, porque o exercício físico fortalece o sistema imunitário, colocando o organismo em modo de defesa ativa contra os vírus.

7. Durma bem

A falta de sono destrói o sistema imunitário. Certifique-se que na maioria das noites descansa as recomendadas oito horas de repouso.

8. Evite locais fechados e sobrelotados

Evite locais com muitas pessoas, porque áreas onde ocorrem grandes aglomerações e ambientes fechados são propícios à proliferação de vírus, através do contacto com a respiração e transpiração.

9. Beba água e mantenha o ar húmido

Beba bastante água, porque ajuda a fluidificar as secreções, facilitando a sua eliminação. Por outro lado, hidratar o corpo pode diminuir em até 80% o risco de contágio. Manter as mucosas do nariz, da boca e dos olhos húmidas ativa uma função que funciona como filtro de barreira contra os vírus. Evite locais ou zonas secas.