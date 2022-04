É sabido que o desporto aumenta a resistência física, a força e a habilidade de superar desafios, mas, mais do que isso e muito importante no contexto atual, ajuda também a diminuir os níveis de stresse e ansiedade, melhora o humor e, consequentemente, ajuda a manter a mente sã.

No Dia Internacional do Desporto - 6 de abril - a Sport Zone quer, por isso, reforçar a mensagem de que o desporto é imprescindível para atingir o tão desejado equilíbrio físico e mental, demonstrando as suas valências e contando histórias reais, verdadeiramente inspiradoras.

Para suportar esta mensagem do ponto de vista fisiológico e comportamental, a marca desenvolveu uma colaboração com a Filipa Jardim da Silva, Psicóloga clínica e Coach, que foi convidada a produzir conteúdos especializados, com recomendações e dicas para um bem estar geral, destacando o papel determinante da atividade física, pelas suas mais-valias a nível prático e hormonal.

Além disso, a Sport Zone conta também com testemunhos de pessoas inspiradoras, para as quais o desporto teve (e tem) um papel preponderante. Todos eles com histórias diversificadas de superação, que motivam para a prática de atividade física regular.

É o caso de Nuno Santos, que concilia quatro profissões e que consegue através do desporto ir buscar a força e a resiliência que o caracterizam. Mariana Rocha - Miss Fit, que encontrou no desporto a ferramenta essencial para desligar, focar e encontrar o equilíbrio. Pedro Filipe Maia, que faz desporto para encontrar momentos de individualidade e de melhoria do autoconhecimento.

Por fim, Joana Rocha, terapeuta que se dedica ao desenvolvimento de competências emocionais de crianças e jovens, com recurso ao desporto, e que reconhece que só através dele é possível o constante pensamento positivo, foco na solução e autoconfiança.

Através destas histórias, a marca pretende enaltecer o desporto como solução para uma vida mais equilibrada e saudável, face a todas as adversidades e desafios que vivemos diariamente e, assim, dinamizar a prática do desporto em Portugal, incentivando e reforçando os seus benefícios.

10 bons motivos para praticar desporto: