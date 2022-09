Lista de países e territórios na Europa com uma mulher como chefe de Governo ou chefe de Estado, excluindo as monarcas, que pode passar a contar com a italiana Giorgia Meloni após a vitória do seu partido pós-fascista nas legislativas de domingo.

Cabe mencionar que a alemã Ursula von der Leyen se tornou em dezembro de 2019 a primeira mulher a presidir a Comissão Europeia. Reino Unido A conservadora Liz Truss, nomeada em 5 de setembro para comandar o governo britânico, é a terceira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra no Reino Unido, depois de Margaret Thatcher (1979-1990) e Theresa May (2016-2019), ambas do mesmo partido que ela. créditos: EPA/NEIL HALL Escócia Nicola Sturgeon é, desde novembro de 2019, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do Governo autónomo da Escócia. créditos: EPA/MICHAEL REYNOLDS França Elisabeth Borne, primeira-ministra desde 16 de maio, é a segunda mulher a ocupar esse cargo em França, 30 anos depois de Edith Cresson. créditos: EPA/Mohammed Badra Grécia A ex-juíza Ekaterini Sakellaropoulou, eleita presidente da Grécia em janeiro de 2020, é a primeira mulher a ocupar o cargo essencialmente protocolar. Em 2018, ela tornou-se a primeira mulher a comandar a principal instância judicial do país. créditos: EPA/TOMS KALNINS Suécia A social-democrata Magdalena Andersson tornou-se a primeira mulher a chegar à chefia do Governo sueco em novembro de 2021, em condições extremas. Sete horas depois de ser eleita, ela teve que renunciar por não conseguir a aprovação dos seus orçamentos e em razão da saída dos ambientalistas do governo. Quatro dias depois, ela foi novamente eleita primeira-ministra no Parlamento. Andersson viu-se obrigada a apresentar a renúncia a 15 de setembro, após o seu fracasso nas eleições legislativas. créditos: EPA/HENRIK MONTGOMERY Dinamarca Após sua vitória nas eleições legislativas, a líder social-democrata Mette Frederiksen formou um governo em junho de 2019 e, aos 41 anos, tornou-se a primeira-ministra mais jovem da história do país. créditos: EPA/EMIL HELMS Finlândia A social-democrata Sanna Marin tornou-se em 10 de dezembro de 2019, aos 34 anos, a chefe de Governo mais jovem do planeta naquela época. créditos: EPA/FRANCK ROBICHON Islândia Katrin Jakobsdottir tornou-se a segunda mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra em novembro de 2017. créditos: EPA/JUSTIN LANE Estónia Kaja Kallas foi, em janeiro de 2021, a primeira mulher chefe de Governo na Estônia. Seu pai, Siim Kallas, a precedeu como primeiro-ministro entre 2002 e 2004. créditos: EPA/JOHANNA GERON Lituânia A independente Ingrida Simonyte é primeira-ministra desde dezembro de 2020, nomeada pelo Partido Conservador após as eleições legislativas. créditos: EPA/PHILIP DAVALI Eslováquia A advogada liberal e ativista anticorrupção Zuzana Caputova, que tomou posse em 15 de junho de 2019, é a primeira mulher a tornar-se presidente da Eslováquia. créditos: EPA/MARTIN DIVISEK Hungria Katalin Novak foi nomeada presidente da Hungria em março e é a primeira mulher a ocupar o cargo essencialmente honorário. créditos: EPA/ANDREJ CUKIC Geórgia A ex-diplomata francesa Salome Zurabishvili, eleita em novembro de 2018, é a primeira mulher presidente da Geórgia. créditos: EMMANUEL DUNAND / AFP Sérvia Ana Brnabic, uma mulher abertamente gay, foi nomeada primeira-ministra em junho de 2017, em um país com forte herança tradicionalista. Desde então, ela foi reeleita duas vezes. créditos: EPA/ANDREJ CUKIC Kosovo A jurista reformista Vjosa Osmani foi eleita presidente em abril de 2021. créditos: EPA/STEPHANIE LECOCQ Moldávia Maia Sandu foi eleita em novembro de 2020 como presidente da Moldávia, cuja primeira-ministra também é uma mulher, Natalia Gavrilita. créditos: EPA/SERGEY DOLZHENKO