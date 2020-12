Veja as sugestões da FNAC onde a banda desenhada vai ser a estrela da quadra natalícia.

Um vendedor ambulante percorre restaurantes e bancas de comida em busca das melhores iguarias do Japão. É certo que a história não parece lá muito interessante, mas os textos de Masayuki Kusumi e as ilustrações de Jiro Taniguchi fazem milagres. Publicado originalmente no final da década de 1990, esta manga foi distinguida no Festival de Munique e está entre as melhores prendas de Natal para aquele amigo que adora banda desenha vinda do Japão.

Música e rivalidade cruzam-se na recente novela gráfica assinada por Filipe Melo e pelo seu parceiro habitual, o ilustrador argentino Juan Cavia. O mundo está prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial quando dois pianistas se encontram num concurso. Até onde irá esta disputa? A resposta está nas páginas desta Balada para Sophie, que promete encantar os fãs de longa data e também aqueles que ainda não descobriram a dupla Melo/Cavia.

Os booklovers mais dados aos clássicos vão perder-se de amores por esta nova roupagem do romance distópico de George Orwell. E a culpa é toda do cartoonista e ilustrador brasileiro Fido Nesti, que ousou dar rosto, cenários e detalhes ao Grande Irmão e à Londres sombria de um 1984 saído da imaginação do escritor inglês. Num tempo em que ficção e realidade facilmente se confundem, vale a pena juntar esta novela gráfica à lista de prendas de Natal.

Um passeio de barco na companhia da jovem Alice Liddell levou Charles Dogson, mais conhecido como Lewis Carroll, a entrar para a história. Não como professor de matemática, mas como escritor. E agora o seu intemporal Alice no País das Maravilhas está disponível aos quadradinhos na coleção Clássicos da Literatura em BD. Uma versão com ilustrações fantásticas, que vai encantar tanto os fãs da história como aqueles que ainda não caíram na toca do coelho.

Humor e originalidade não faltam nesta adaptação do bestseller de Yuval Noah Harari, que nos transporta até aos primeiros tempos da espécie humana. O que terá acontecido quando sapiens e neandertais se encontraram? Como se deu realmente a extinção dos mamutes? Encontre as respostas numa novela gráfica, que leva mais além a obra do historiador israelita e está, por isso mesmo, entre as melhores prendas deste Natal.

Um jovem soldado republicano salva do fuzilamento um militar fascista nos últimos dias da Guerra Civil Espanhola. Este é o ponto de partida de Soldados de Salamina, um dos mais aclamados romances de Javier Cercas. A obra do escritor do país vizinho, que chegou mesmo a ser considerada um dos dez melhores livros da literatura espanhola, está agora disponível numa BD com os belos grafismos de José Pablo García, autor de Vidas Ocupadas.

Animem-se os fãs do gaulês mais amado da banda desenhada. Astérix: O Menir de Ouro chega, finalmente a Portugal, mais de 50 anos depois da sua publicação original em formato disco-livro. A obra de Goscinny e Uderzo foi recuperada, visualmente aperfeiçoada e respeita, ainda por cima, o conceito original do projeto. A saber, inclui um código QR que permite o acesso gratuito à versão sonora da história.

O cowboy mais rápido do que a própria sombra está de volta em mais aventura. Desta vez, Lucky Luke torna-se proprietário de uma plantação de algodão. Numa altura em que a escravatura impera nos Estados Unidos, o pistoleiro decide defender os direitos dos trabalhadores negros e castigar os seus opressores. E, por incrível que pareça, até os irmãos Dalton o ajudam. Acompanhe esta missão num álbum assinado por Aché e Jul, que vai certamente fazer sorrir qualquer colecionador ou fã de Lucky Luke.

Extraterrestres, hieróglifos praticamente indecifráveis e referências bíblicas encontram-se no regresso da dupla Blake e Mortimer. Juntos há mais de 70 anos, o oficial do MI5 e o cientista intelectual, insistem em combater as forças do Coronel Olrik, que se movimenta em todo o tipo de ilegalidades. Será que vão conseguir levar a melhor? Descubra a resposta neste álbum e não perca a edição muito especial com uma capa exclusiva.

As antigas cobaias do maléfico Dr. Brenner estão de volta em mais uma novela gráfica inspirada no universo de Stranger Things. Entre elas está Nove, uma poderosa pirocinética. Eis a banda desenhada perfeita para aqueles que já morrem de saudades da série televisiva ou para quem tem apenas curiosidade em saber o que aconteceu na pequena cidade de Hawkins antes de Eleven e os rapazes terem nascido.