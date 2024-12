É sabido que Luke Evans sempre teve um carinho especial por Lisboa, não tendo ele, inclusive, uma casa na capital portuguesa.

Na passada sexta-feira, 6 de dezembro, o ator partilhou um vídeo no qual mostra que veio revisitar a cidade.

No mesmo, surge a andar de mota pelas ruas estreitas de Alfama.

A última vez que o ator veio a Portugal foi no início do ano. Evans foi visto no Alentejo. Por sua vez, em 2022, passou as suas férias em Lisboa e em Sintra, tendo, inclusivamente, visitado o Palácio Nacional da Pena.

Recorde-se que Luke Evans, de 45 anos, se destacou em filmes como 'Velocidade Furiosa', 'Os Três Mosqueteiros', 'O Hobbit e 'Drácula: A História Nunca Contada'.

