Na sexta-feira, 6 de dezembro, uma publicação chamou a atenção dos fãs do conhecido Derek Shepherd da série 'Anatomia de Grey'. Parece que o ator escolheu a capital do nosso país para passar uns dias de férias.

Patrick Dempsey partilhou uma fotografia de um elétrico da carris na sua página de Instagram, imagem que somou milhares de reações.

Várias foram as pessoas que encheram a caixa de comentários do ator, desejando-lhe as boas-vindas a Portugal.

