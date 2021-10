A Pescanova trabalha continuamente a partir dos seus centros industriais para apresentar soluções inovadoras no mercado e em linha com as tendências de compra dos consumidores. As novas embalagens apresentam agora um formato que reduz a pegada ambiental e incluem o selo “Pescanova Blue”, que garante a origem sustentável do produto.

As novas embalagens dos Mimos e das Tranches de Pescada do Cabo são exemplo da aposta pela sustentabilidade, apresentando menos 96% e 92% de redução de plástico, respetivamente, face à sua versão anterior.

Para a criação destas novas embalagens, a marca trabalhou sobre o desenho e os materiais utilizados, a fim de eliminar, onde possível, o excesso de plástico. A Pescanova inovou também no seu processo de congelação, que é agora ultra-rápido, permitindo a conservação nas melhores condições e mantendo inalteradas as propriedades nutritivas dos Mimos e das Tranches de Pescada do Cabo.

Objetivos a longo prazo

Até 2025, o Grupo Pescanova pretende reduzir em 10% a utilização de plástico nas embalagens, bem como aumentar em 25% o material reciclado e garantir que as mesmas utilizam 100% material reciclável, reutilizável ou compostável, de acordo com as tecnologias de seleção e reciclagem presentes em cada mercado.

A aposta neste novo formato está alinhada com a visão sustentável e com os pilares de responsabilidade social corporativa da marca, e, em particular, com os objetivos do seu Programa de Sustentabilidade “Pescanova Blue”, que se apoia nos princípios de abastecimento sustentável, responsabilidade laboral, operações responsáveis, comunidades mais prósperas e comportamento ético e legal.

Este é um programa que garante o respeito pelo Planeta e a gestão responsável e eficiente do uso dos recursos naturais, e que incentiva à inovação contínua para proteger os ecossistemas marinhos, preservar o meio ambiente e o mar para as gerações futuras.