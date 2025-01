Depois de mais de 30 anos de história, a Salsa Jeans, marca portuguesa de referência no segmento de denim, dá mais um passo rumo à sustentabilidade com o lançamento da sua primeira coleção de peças biodegradáveis. Após quatro anos de investigação e desenvolvimento, a marca apresenta uma edição limitada composta por três modelos de jeans – dois femininos e um masculino – e um casaco unissexo. A coleção está disponível em exclusivo online e em 10 lojas selecionadas em Portugal e oito em Espanha, com preços a 99,95€.

De acordo com a marca, as peças foram desenvolvidas com materiais cuidadosamente selecionados para garantir a biodegradabilidade sem comprometer a durabilidade. A coleção inclui peças fabricadas integralmente em algodão ou com uma pequena percentagem de elastano (96% algodão e 4% elastano), garantindo maior flexibilidade e conforto. Além disso, todos os detalhes foram pensados para respeitar o conceito de biodegradabilidade como linhas de costura em 100% algodão, botões biodegradáveis com 75% de material orgânico e bordados, etiquetas e forros em algodão sustentável.

Para assegurar a qualidade e eficiência do conceito biodegradável, as peças foram submetidas a testes pela Bureau Veritas, entidade líder em inspeção e certificação. Os testes, realizados de acordo com a norma internacional EN 13432, confirmaram a capacidade de decomposição natural dos materiais em ambientes controlados, como instalações de compostagem industrial.

Embora biodegradáveis, Hugo Martins assegura que as peças desta coleção mantêm a qualidade, resistência e longevidade das restantes coleções da Salsa. "As recomendações para as peças desta edição são as mesmas que existem em qualquer outra peça de denim do nosso portefólio. Os tecidos e acessórios que constituem estas peças são inovadores e garantem a mesma resistência e longevidade que qualquer outra peça nossa”.

Assim, as peças não exigem cuidados especiais, podendo ser lavadas e utilizadas como qualquer outra peça de denim. Quanto à biodegradabilidade destes materiais, "só se ativa quando são expostos a condições ambientais específicas, como um ambiente de compostagem ou de decomposição natural, após o fim da sua vida útil. A lavagem por si só não afeta a sua biodegradabilidade, são necessárias um conjunto de outras condições para que isso aconteça. No uso diário, as peças mantêm a sua resistência e durabilidade, sem exigirem cuidados especiais."

O programa Infinity e a conversa para a mudança

Para garantir um fim de vida responsável para estas peças, a Salsa recomenda que os clientes as devolvam nos pontos Infinity das lojas Salsa Jeans. De acordo com os responsáveis, neste programa, as peças serão corretamente encaminhadas para compostagem industrial, assegurando uma decomposição eficiente e de impacto ambiental reduzido. Embora também possam ser compostadas em contexto doméstico, o processo industrial oferece condições mais favoráveis e controladas para garantir uma decomposição completa e eficaz.

Para Hugo Martins, esta edição limitada vai além do produto: pretende criar uma conversa e gerar impacto junto dos clientes. O CEO da Salsa Jeans destaca que a marca está a apostar numa comunicação focada em educar os consumidores sobre matérias-primas, processos e metodologias de desenvolvimento sustentável. "Queremos que os nossos clientes tenham acesso a toda essa informação, para que possam fazer escolhas mais conscientes", afirma.

Além disso, a Salsa procurou ampliar a sua mensagem através de parcerias estratégicas. "Trabalhámos com pessoas que falam com propriedade sobre o tema, como a criadora de conteúdo e fundadora da Cidade do Zero, Catarina Barreiros", explica. Para a marca, a aprendizagem contínua é essencial para construir uma indústria da moda mais consciente e responsável. "Esse é o nosso compromisso – nunca parar", reforça.

Este lançamento está integrado na campanha "Now & Then: A Life in Denim", um manifesto da Salsa que celebra a sustentabilidade e a ligação emocional com as peças de denim. A campanha sublinha a ideia de um ciclo de vida sustentável, em que as peças acompanham momentos importantes dos consumidores e, no final do seu percurso, regressam à natureza como nutrientes para o solo.

O CEO da marca acrescenta que "este lançamento é um marco para a Salsa Jeans. Queremos mostrar que é possível aliar a moda à responsabilidade ambiental sem comprometer a qualidade. Cada peça desta coleção não só conta uma história de inovação, como também reflete o nosso compromisso com um futuro mais sustentável. Estamos entusiasmados por partilhar este projeto com os nossos clientes e esperamos que ele inspire mais iniciativas sustentáveis na indústria da moda."

Moda biodegradável, uma tendência em crescimento

Esta inovação da Salsa Jeans insere-se numa tendência que tem vindo a crescer na indústria da moda que tem dado passos significativos rumo à sustentabilidade. O setor do denim não é exceção. Nos últimos anos, várias marcas têm explorado alternativas ecológicas para reduzir o impacto ambiental da produção de jeans, um dos artigos de vestuário mais utilizados a nível mundial e um dos artigos que mais recursos consome.

Uma das marcas pioneiras no uso de materiais biodegradáveis no denim foi a G-Star RAW. Em 2018, a marca lançou os G-Star Elwood RFTPi, considerados os jeans mais sustentáveis do mundo na altura. Feitos com algodão orgânico, corantes naturais e processos de produção ecológicos, esses jeans foram certificados pelo Cradle to Cradle Innovation Institute, garantindo uma abordagem sustentável desde a produção até ao fim da vida útil da peça.

Outra marca importante é a de Stella McCartney, conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade no setor de luxo. A designer britânica tem investido em tecidos biodegradáveis, explorando novas fibras que minimizam o impacto ambiental sem comprometer o design sofisticado das suas peças. A marca utiliza tecidos desenvolvidos a partir de fibras naturais, como o cânhamo e o Tencel, que são naturalmente biodegradáveis. Além disso, tem explorado alternativas ao tingimento tradicional do denim, utilizando processos mais ecológicos e tintas naturais, que não liberam substâncias químicas tóxicas para o ambiente.

A C&A surpreendeu o mercado em 2021 com a coleção "Forever Denim", composta por jeans 100% biodegradáveis. A coleção não se limitou apenas ao tecido, incluindo também botões e etiquetas biodegradáveis, garantindo um fim do ciclo de vida das peças mais sustentável.

Já a Levi’s e a Wrangler, duas grandes marcas de denim, também têm feito progressos rumo à sustentabilidade. Ambas investem no uso de algodão regenerativo e processos de tingimento sustentável, reduzindo o consumo de água e produtos químicos. No entanto, até ao momento, não lançaram coleções totalmente biodegradáveis.