Diana Chaves é a embaixadora da nova linha de calças da Salsa Jeans: Secret Chino. Esta colaboração assinala a primeira parceria entre a figura pública e a marca portuguesa especialista em denim, num lançamento que pretende conquistar o público feminino pela sua combinação de sofisticação, estilo e versatilidade.

Segundo o CEO da Salsa Jeans, Hugo Martins, "a escolha" da atriz e apresentado para este conjunto promocional foi "bastante natural".

"Queríamos alguém que não só representasse os valores da marca, mas que também tivesse uma ligação real com o nosso público-alvo e, por isso, a Diana foi o nosso fit perfeito", comenta, em comunicado, o CEO.

Diana Chaves é o novo rosto da coleção outono-inverno da Salsa créditos: Divulgação

personificação da mulher moderna

"A Diana é a personificação da mulher moderna: dinâmica, elegante, com uma atitude positiva e empoderada", acrescenta. "Ela encarna na perfeição os valores da nossa marca, transmitindo a confiança que queremos levar a cada uma, e estamos certos de que as nossas clientes se irão identificar com esta campanha", finaliza.

Os Secret Chino são uma interpretação contemporânea das clássicas calças chino, com um corte desenhado para realçar as curvas femininas, sem abdicar do conforto.

A coleção oferece várias opções de corte, desde o cropped slim até ao flare, adaptando-se facilmente a qualquer ocasião – desde o ambiente profissional até a momentos mais descontraídos.

créditos: Divulgação

"Os Secret Chino são para quem, como eu, tem uma agenda agitada, mas não quer comprometer o estilo. Adoro como as calças conseguem ser práticas e elegantes ao mesmo tempo", partilha Diana Chaves também em comunicado.

Fotografada no Warehouse Studio, em Lisboa, a campanha teve a produção visual liderada por Carlos Teixeira nas fotos e por César Augusto nos vídeos. O styling foi realizado pela equipa interna da Salsa, enquanto o hair & make-up ficou a cargo da equipa habitual de Diana Chaves.

As calças Secret Chino, já disponíveis nas lojas e online, destacam-se pelo efeito "push-in", que proporciona um look mais esculpido e definido, tornando-se a escolha ideal para quem procura uma peça que alia funcionalidade e sofisticação.

Já visível em diversos canais, a campanha está presente nas lojas físicas da Salsa em Portugal, no site oficial e redes sociais da marca, tal como nas de Diana Chaves, e em mupis digitais em Lisboa e no Porto. Além disso, terá uma forte presença televisiva durante a semana de 11 a 17 de outubro.

Esta campanha em Portugal coincide com o lançamento da mesma campanha em Espanha, onde a modelo e apresentadora Eva González foi escolhida como rosto para representar os Secret Chino.

Além de Espanha, Eva González é também a cara da campanha nos restantes mercados internacionais. A campanha reforça a presença da Salsa em vários mercados.