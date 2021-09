As cores chamativas, o color blocking e a mistura de estampados são indispensáveis para os amantes de moda, mas o uso massivo de água e químicos resulta frequentemente em peças coloridas, mas menos sustentáveis.

Tal como as primeiras peças da coleção “Forever Denim” da C&A, as novas são feitas com algodão 100% orgânico certificado e livre de componentes químicos. O tecido é 100% reciclável e foi fabricado com recursos 100% renováveis de forma rápida, seguindo um processo que mantém a água num ciclo de produção fechado.

O vermelho desgastado e o sálvia claro são as cores chave que fazem com que a segunda coleção Forever Denim brilhe. Esta é composta por diferentes peças: calças de corte direito, um casaco e um blusão.

“A sustentabilidade na moda começa desde a origem dos materiais e no processo de fabricação. Uma das principais preocupações da C&A é fazer com que todo o ciclo de produção das nossas peças seja realmente respeitoso com o meio ambiente. É por isso que esta nova coleção representa um marco importante para a C&A, não só pela inovação que estamos a introduzir no que diz respeito à moda circular, mas também porque estamos a contribuir para a criação de uma sociedade de consumidores conscientes sobre a necessidade de exigir produtos verdadeiramente sustentáveis”, explicou Domingos Esteves, diretor geral da C&A Portugal e Espanha.

Com a “Forever Denim”, a C&A está a traçar um novo caminho para um futuro da moda mais responsável ambientalmente, ao inovar nos processos de produção das suas peças:

- Fabricadas com algodão 100% orgânico certificado;

- Fabricadas com recursos 100% rapidamente renováveis;

- Carbono neutro na fase final de fabricação;

- Toda a água se mantém num ciclo fechado, reduzindo o desperdício a zero;

- Tecido 100% reciclável;

- Uso de tecidos e tinta com o certificado Cradle to Cradle™ nível Platinum, o mais alto nível de reconhecimento concedido por este registo de produtos sustentáveis. O que faz com que a C&A seja a primeira e única marca global a atingir o nível mais alto desta prestigiada certificação.

- A tinta contém menos componentes tóxicos e impurezas, sendo assim mais respeitosa com o meio ambiente.

- A fabricação da tinta supõe menos perigo para os trabalhadores, já que o processo acontece numa máquina fechada e os operários devem levar um equipamento de proteção para maior segurança.

A C&A é conhecida no mundo como uma das marcas de moda com um grande compromisso para com a sustentabilidade ao longo da sua cadeia de valor. Sob o conceito de “Wear the Change”, a empresa conseguiu alcançar que 71% das suas matérias primas sejam obtidas de fontes mais sustentáveis, e o objetivo é que até 2025, 100% dos seus materiais básicos cumpram esta norma.

Esta estratégia global e transversal permitiu que a marca se diferenciasse no mercado internacional, ao incluir na produção das suas peças materiais como o algodão orgânico, fibras recicladas (como o poliéster e nylon de resíduos de garrafas de plástico) e caxemira reutilizada.

Como parte do lançamento, a C&A contará com três mulheres europeias muito conscientes da sustentabilidade, conhecidas pelas suas atividades nas redes sociais: a alemã @namastehannah, a portuguesa @mmjardim e a espanhola @ariadneartiles, que dão cara a esta segunda parte da coleção.

Esta segunda coleção Forever Denim já pode ser encontrada na loja online da C&A e estará disponível nas lojas físicas a partir do dia 23 de setembro.