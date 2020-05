“O teletrabalho não são só as emissões poluentes. As conclusões de alguns estudos mostram um benefício ambiental e financeiro, mas é precisa uma visão integrada. Vários fatores devem ser equacionados. O ganho ambiental nas deslocações para o trabalho só é válido se o dinheiro poupado não for aplicado noutras viagens, ou seja, noutras emissões poluentes”, avisa o presidente da Zero, Francisco Ferreira.

Em declarações à Lusa a propósito do impacto ambiental do teletrabalho imposto pela covid-19, o responsável observa que “se se aplicar o dinheiro poupado nas deslocações para o trabalho em viagens que não faríamos em condições normais por falta de rendimento, de carro ou avião, temos um efeito de retorno que coloca em causa a poupança de emissões poluentes”.

As horas perdidas no trânsito das grandes cidades transformaram-se em tempo produtivo com o confinamento ditado pela covid-19 e o teletrabalho é agora visto como instrumento para “aplanar as horas de ponta” na curva da mobilidade, defendem especialistas.

Francisco Ferreira esclarece estar em causa um efeito semelhante ao que acontece “se substituirmos uma lâmpada incandescente por uma led, que só gasta 5%, mas depois a deixamos sempre ligada, porque só gasta 5%”. “O ganho não é total, é só parcial”, destaca.

Estes ganhos ambientais dependem ainda “do tipo de transporte que as pessoas usavam para trabalharem”.

“Serão maiores se a pessoa se deslocasse de automóvel. Se se deslocasse de transporte público, os ganhos não serão tão grandes, porque o comboio ou o autocarro vai continuar a circular”, observa.

Para a Zero, as consequências do teletrabalho são “complexas e difíceis de prever” e “não devem ser vistas apenas do ponto de vista ambiental” mas sim “enquadradas no desenvolvimento sustentável”.