O lixo marinho tem origem em diferentes fontes terrestres e marítimas e a sua tipologia é amplamente baseada nos padrões de consumo. Do lixo marinho fazem parte uma vasta gama de materiais, incluindo plástico, metal, madeira, borracha, vidro e papel. No entanto, estudos comprovam que cerca de 80% dos materiais identificados são plástico. Conhece os seus efeitos no ambiente? Sabe que podem acabar dentro do seu organismo?

Direitos Reservados