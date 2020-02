A mudança de hábitos vê-se também no setor bancário, onde os consumidores inquiridos exigem aconselhamento gratuito na otimização do seu orçamento na hora de escolherem um banco e querem que nesse serviço o banco use métodos que meçam a pegada ambiental das compras.

Ainda cerca de 75% dos inquiridos dizem que estão recetivos a escolher o banco em função das suas práticas sustentáveis, como empréstimos com juros baixos para compras sustentáveis.

Há mesmo 55% dos portugueses que dizem que estão dispostos a pagar entre 5% a 10% a mais para apoiar as ações dos seus bancos.

Este estudo foi feito pelo Oney Bank, que trabalha com serviços financeiro como cartões de crédito, crédito pessoal e em parcerias com marcas como Norauto ou Auchan. Tem cerca de 400 trabalhadores em Portugal.

O estudo foi desenvolvido 'online' pela OpinionWay utilizando uma amostra representativa de 1.000 pessoas por cada país que participou entre 24 de agosto e 06 de setembro de 2019.