Dos disfarces que têm uso uma só vez aos confettis e serpentinas que ficam nas ruas após os desfiles, vários são os aspetos que podem fazer desta época um momento de grande desperdício.

Porque não aproveitar o momento e fazer deste o ponto de partida para ser mais sustentável? Aproveite o tempo em família para se divertir enquanto ensina os mais pequenos a reciclar (e recicla também).

Para o ajudar nesta tarefa, a Sociedade Ponto Verde dá-lhe ideias para fazer os seus próprios disfarces e reduzir o desperdício nos desfiles de Carnaval:

1. Crie os seus disfarces com sacos de papel e recortes de revistas. Com tesoura e cola estes podem transformar-se em incríveis animais do Zoo. No final pode colocar tudo no ecoponto azul. Fonte: Wee Society

2. Tem caixas de ovos vazias? Use-as para criar máscaras coloridas. Lembre-se que não deve utilizar materiais que não sejam de papel ou cartão para facilitar a reciclagem no final da festa. Fonte: Artesanato na Rede

3. Os sacos de supermercado ganham também um espaço neste Carnaval. Um saco pode vir a ser uma bonita saia de bailarina. Fonte: Rachael Rabbit