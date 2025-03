A festa do Carnaval não é exceção, e enquanto que há signos que, de um modo geral, não apreciam a folia e o aparato carnavalesco, outros há que aguardam ansiosamente por esta altura do ano, quando podem dar largas a toda a sua exuberância.

De um modo geral:

- Os nativos dos signos de Fogo gostam de dar nas vistas e de ser notados.

- Preferem máscaras de heróis e de figuras que se destaquem pela sua pompa e imponência.

- Os nativos dos signos de Terra são os mais discretos e nem sempre gostam de se mascarar. Preferem pequenos acessórios, como um chapéu ou bigode.

- Os nativos dos signos de Ar gostam de fantasias originais, invulgares e que despertem a atenção, com sentido de humor.

- Os nativos dos signos de Água são sonhadores e aproveitam o Carnaval para dar largas à imaginação e viverem no seu mundo encantado.

Máscaras de Carnaval signo a signo:

Carneiro

Este é um dos signos que mais gosta de viver a folia do Carnaval, já que todo ele é festa e alegria. Se não conseguir viajar, algo que adora fazer nesta data, aceitará prontamente todos os convites para todas as festas e bailes de máscaras. E vai, literalmente, a todas.

Fantasias ideais: Arrojadas, descaradas, atrevidas. Bailarina de cancan, cowboy, imperador Júlio César, Cleópatra, Mulher Maravilha, Super-Homem, cavaleiro, Lara Croft, ... são apenas algumas sugestões. Quanto mais impacto causar, tanto melhor. E sempre em tom vermelho vivo.

Touro

Mesmo em datas mais festivas, aquilo de que este nativo realmente gosta é de ficar no conforto do seu sofá. Porém, se alguém o conseguir levar a um baile de máscaras é capaz de ser um dos que melhor saboreia a festa. Aquilo que precisa de vencer para sair de casa é mesmo a preguiça. Mas, depois de lá estar, rende-se totalmente.

Fantasias ideais: Gostam de máscaras simples, que não deem muito trabalho a compor, e prefere seguir a linha clássica, os disfarces tradicionais. Prefere usar apenas uma máscara ou um adereço, sem ter de se vestir a rigor. Pastor, cozinheiro, ovelha, vaca, coelho, gato, cão... as sugestões mais simples são as que prefere.

Gémeos

Este nativo adora festas. Divertir-se com os amigos e conhecer novas pessoas são das coisas que mais prazer lhe dão na vida, portanto o Carnaval para ele é um excelente motivo para dar largas à imaginação e entregar-se à folia de alma e coração. Será aquele que mais serpentinas irá atirar durante um baile de máscaras.

Fantasias ideias: Gosta de máscaras divertidas, mas que lhe deem total liberdade de movimentos. Médico e enfermeira são boas hipóteses, principalmente se tiverem um toque maroto, assim palhaço, borboleta, mexicano, criada...

Caranguejo

Este nativo aprecia festas, mas apenas se estiver no seu meio mais confortável, rodeado pelas pessoas que lhe querem bem. Ainda assim, não gosta muito de se mascarar e pode optar por usar apenas uma cabeleira ou colocar algumas purpurinas no rosto. O homem Caranguejo, entre amigos, pode gostar de se mascarar de típica "matrafona", tornando-se uma "mulher" bastante sexy e provocante.

Fantasias ideais: Boneca, anjo, Peter Pan, Fada, princesa, príncipe, cozinheiro...

Leão

Há dois tipos de Leão: os que A-D-O-R-A-M o Carnaval, e os que não o suportam. Seja em que caso for, são sempre extremos. Ou adoram fantasiar-se e preparam minuciosamente a sua máscara, para serem absolutamente a estrela da festa, como, no caso oposto, não têm a mínima paciência para partidas de Carnaval nem se dispõem a acompanhar os amigos numa festa. Se puderem, adoram viajar nesta altura do ano, e então sim, podem desfrutar de uma festa de Carnaval em Veneza ou no Rio de Janeiro.

Fantasias ideais: Rainha, Rei, deus grego, estrela, sol, domadora de leões, leopardo, tigre, pantera, Rainha de Copas...

Virgem

Como são geralmente mais tímidos e recatados, os nativos deste signo preferem aproveitar estes dias para se dedicarem a outros passatempos, ou para conviverem com a família e os amigos, sem fazerem questão de se mascarar. Torcem o nariz ao exagero do Carnaval, pois são discretos e não gostam de tanto espalhafato.

Fantasias ideais: Polícia, Mulher-polícia, enfermeira, secretária... Disfarces simples, que criem uma personagem séria e irrepreensível. Também podem gostar de máscaras ligadas à Natureza, como uma fada, um duende, um pássaro...

Balança

Embora não suporte os exageros, as partidas de mau gosto, o ruído e a confusão, Balança aprecia compor uma máscara de Carnaval, principalmente se for convidado para ir a uma festa elegante, daquelas onde tem de ir mascarado mesmo a rigor. Uma coisa é certa, o nativo deste signo escolherá SEMPRE uma máscara que lhe fique bem. Deixa as palhaçadas e os disfarces menos estéticos para outros nativos, preferindo sempre algo que ainda realce mais a sua beleza natural.

Fantasias ideais: As típicas máscaras do Carnaval de Veneza foram, com certeza, criadas por um Balança. Adora os fatos requintados, os trajes antigos, com muitos acessórios e detalhes, maquilhagem refinada e cabeleiras irrepreensíveis. Bailarina, Gueixa, deus grego, imperador, Don Juan, são algumas boas sugestões para este signo.

Escorpião

Escorpião "diz" que não gosta do Carnaval. Mas, quando, por qualquer razão incompreensível para os outros, decide aceitar um convite para uma festa, surpreende todos com um disfarce bombástico, tornando-se o folião da festa. Escorpião adora, também, os disfarces que o deixam irreconhecível, e diverte-se ao máximo com a confusão que suscita nos outros. Aproveita o Carnaval para dar largas à faceta mais negra da sua personalidade, optando quase sempre por máscaras ligadas ao oculto e, claro, muito, muito sensuais.

Fantasias ideais: A mulher Escorpião gosta de se mascarar de bruxa ou de vampira, enquanto que o homem deste signo encarnará o Conde Drácula na perfeição.

Sagitário

Sagitário vive para a festa, e o Carnaval é uma das alturas do ano de que mais gosta, pois pode brincar, pregar partidas, flirtar e namoriscar à vontade, sem culpa nem pecado. Adora fantasias divertidas, que suscitem gargalhadas nos outros e que lhe permitam brincar, brincar, brincar...

Fantasias ideais: Cantor(a) rock ou pop, um ídolo da música ou da televisão, uma figura exuberante como Lady Gaga... ou então palhaço, cowboy, enfermeira marota...

Capricórnio

Este é, provavelmente, o signo que menos aprecia o Carnaval, pois toda a confusão e alarido são absolutamente contrários àquilo de que Capricórnio gosta. Dificilmente o conseguem convencer a ir até uma festa de Carnaval mas, se o fizerem, é pouco provável que se mascare. Quando decide fazê-lo, trata de o fazer com todo o rigor, pois gosta de surpreender e causar furor.

Fantasias ideais: Se conseguirem convencê-lo a mascarar-se vai preferir máscaras que imponham respeito, como militar, principalmente se for mulher. Imperador, imperatriz, gladiador, empresária...

Aquário

Quando se trata de folia, o nativo de Aquário aceita prontamente o convite. Diverte-se no Carnaval, principalmente porque pode estar em animado convívio com todos os seus amigos. Adora preparar o seu disfarce, encomenda adereços pela internet, dá voltas à sua rebuscada imaginação para surpreender tudo e todos com fatos divertidos e muito, muito originais.

Fantasias ideais: Einstein, cientista louco, zombie, noiva cadáver, tudo o que provoque sensação ou, por outro lado, hippie, cantor(a)...

Peixes

Ele aceitará, com certeza, alguns convites para a folia de Carnaval, mas não aguentará estar constantemente em festas. Para ele é fundamental relaxar e descansar de todo o cansaço acumulado. O nativo de Peixes até é, por norma, divertido, mas gosta mais de festas tranquilas, junto dos amigos mais íntimos.

Fantasias ideais: Branca de Neve, Soldadinho de Chumbo, Fada, são alguns dos disfarces que se adequam a estes nativos. Por outro lado, também se podem mascarar de pintor ou de marinheiro.