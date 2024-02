Que tal neste Carnaval surpreender com alguma fantasia erótica? Entre bombeiros, enfermeiros, médicos, soldados ou até diabinhos, são muitas as opções disponíveis no mercado. E, para complementar estas fantasias, pode sempre escolher alguns acessórios, como chicotes, chibatas, palmatórias, mordaças, vendas ou máscaras, entre tantos outros.

Porém, Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional, alerta que "quando se pretende explorar estas festas alternativas, convém antes dialogar com o parceiro ou parceira. Ter uma relação estável e estar de comum acordo sobre o que pode acontecer é essencial antes de se aventurar nestes ambientes".

Confira 5 dicas de como ter um Carnaval inesquecível com a sua cara metade:

1. Faça planos a dois

O diálogo é essencial… Planeie, com antecedência, juntamente com o seu/sua parceiro/a, o que vão fazer neste Carnaval. De acordo com a vontade de ambos, decida-se por festas com amigos ou desconhecidos ou, em alternativa, por momentos a dois. E lembre-se… Nunca opte por situações que possam ser desconfortáveis ao outro.

2. Programe algo diferente

Aposte na novidade, em algo que nunca fizeram. Pode aproveitar a folia para escolher uma fantasia e alguns acessórios mais atrevidos. Entre na personagem e deixe o outro ou os outros cheios de desejo.

3. Saía do seu ambiente normal

Saía da rotina do ambiente normal do dia-a-dia, seja para folias em grupo ou em casal. Pode sempre optar por fazer uma viagem a dois e descobrir no destino novas situações. Mudar o cenário do relacionamento ajuda a apimentar a relação e a criar mais desejo.

4. Jogue com a antecipação

Ao longo dos dias que antecedem a festa de Carnaval ou a viagem a dois, fantasie sobre o que pode acontecer e envie mensagens com essas expetativas ao seu companheiro/a. A antecipação pode tornar o sexo mais agradável e até mais frequente. Lembre-se de fantasiar à vontade sobre o que quer que ele/a faça, o que irá fazer a ele/a ou até o que ambos vão fazer com outros.

5. Crie memórias sexuais

Despidas ou não as fantasias, não deixe de explorar novas posições e locais onde nunca fizeram sexo, como no carro, na praia ou na floresta. Vale tudo, mesmo se optar por envolver terceiros. A ideia é criar novas memórias sexuais desses momentos intensos para alimentar o desejo ao longo do ano.

As dicas são da sexóloga Irina Marques.