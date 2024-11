Por ser um momento de lazer em que - quer durmamos sós, quer acompanhados - podemos libertar-nos das pressões e descontrair sendo quem somos, a forma como escolhemos um pijama também revela muito sobre a nossa personalidade. Conheça o pijama que melhor se adequa à personalidade das nativas de cada signo!

Carneiro

De personalidade exuberante e sensual, Carneiro não dispensa o erotismo nem mesmo quando vai para a cama. Também é muito prática, por isso gosta de pijamas que não lhe prendam os movimentos. E como é por natureza uma pessoa quente, dorme geralmente apenas com um top ou uma lingerie minimalista, durante todo o ano. Preto e vermelho são as suas cores, aprecia a seda, o cetim e as rendas, num toque sensual, mas sem exageros.

Touro

A mulher deste signo adora o luxo e não dispensa o conforto. Gosta de dormir quentinha, com camisas de noite ou pijamas largos, com um toque clássico e sempre muito românticos e femininos. O rosa e os tons pastel são as suas cores preferidas, e no inverno não dispensa umas meias de lã bem aconchegantes.

Gémeos

Descontraída, divertida e casual, a mulher Gémeos gosta de dormir confortável, optando muitas vezes por uma sweatshirt larga que já não usa no dia-a-dia - porque também é muito prática e funcional. Quando compra pijamas, prefere os tecidos leves e os motivos divertidos, com uma mensagem humorística ou desenhos conhecidos, que evoquem a sua permanente jovialidade. Se tiver mesmo frio, não hesita em usar um fatinho de peluche que possa usar em casa durante o dia para brincar com quem vive com ela.

Caranguejo

Muito feminina e romântica, prefere as camisas de noite elegantes, mas que sejam ao mesmo tempo quentes e confortáveis. Adora pijamas quase infantis, com desenhos da sua infância, e todos os pequenos pormenores como lacinhos e bordados. Dá uma grande importância à roupa que veste mesmo quando dorme, escolhendo sempre algo que retrate bem a sua alegria de ser mulher.

Leão

Fogosa e ardente, a mulher Leão gosta de roupa que lhe permita liberdade de movimentos e que não deixe de ser sensual, mesmo enquanto dorme. Opta sempre por tecidos leves e fluidos, como a seda e o cetim, que modelem o seu corpo sem atrapalhar o seu sono. Não suporta estar mal vestida, escolhendo sempre a sua indumentária de noite com classe e elegância. Pode optar por tons dourados ou por tons quentes como o vermelho, que lhe dão sempre aquele toque de exclusividade e glamour.

Virgem

Muito prática e funcional, a nativa de Virgem gosta de pijamas clássicos, sem grandes floreados, que sejam quentes e confortáveis, mas acima de tudo sóbrios. Prefere os tons crus ou os tons terra, optando muitas vezes pelo mesmo modelo, clássico, ao qual vai introduzindo apenas ligeiras alterações ao longo dos anos.

Balança

Balança mantém a elegância e a feminilidade mesmo quando vai dormir. Ainda que durma sozinha, não dispensa uma camisa de noite que a faça sentir-se sensual, mas sem exageros. Opta por tons claros ou luminosos, geralmente o rosa ou o azul-céu, que tanto pode usar numa delicada camisa de noite como num pijama de linhas simples, mas com alguns pormenores que marquem o seu toque de distinção.

Escorpião

Sempre muito sensual, a nativa de Escorpião gosta de pijamas que de algum modo apelem ao erotismo, mesmo que não caia no cliché de uma camisa de noite rendada. Adora as transparências e as linhas que lhe marcam a silhueta, pois gosta de passear-se pela casa em pijama ou camisa de noite e sentir-se uma rainha poderosa. Pode, por outro lado, optar por um estilo vincadamente masculino, que usará de uma forma atrevida, como um pijama de botões... desapertados.

Sagitário

A nativa deste signo prefere que tudo aconteça da forma mais natural possível, e por isso opta muitas vezes por dormir nua. Se usar pijama, optará por um top de alças finas e linhas fluidas, que não lhe prenda os movimentos e que deixe adivinhar as formas do seu corpo. Gosta de padrões tigresse ou tons camel, assim como de cortes arrojados e até masculinos.

Capricórnio

Muito sóbria até quando vai dormir, a nativa deste signo opta sempre por pijamas clássicos, que sejam quentes e práticos, sem exuberâncias nem pormenores demasiado femininos. Pode, por outro lado, optar por sweatshirts largas que possa usar também em casa, durante o dia. Prefere padrões simples, ou mesmo tecidos sem estampados, de cores sóbrias como o castanho ou o cinza.

Aquário

Descontraída e casual, a nativa deste signo pode até já ter dormido com a roupa que tinha vestida, algumas vezes. Na verdade, gosta de dormir com alguma peça que tenha à mão, e que tanto pode ser a t-shirt do namorado como uma camisola básica que também usa para sair. Gosta de pijamas divertidos, com mensagens engraçadas e que despertem uma gargalhada em quem os vê. Os pijamas com cores e desenhos que brilham no escuro fazem as suas delícias.

Peixes

Muito sonhadora e romântica, adora motivos quase infantis que evoquem os sonhos da infância, com estrelas, luas e nuvens, em tons lilás, roxo ou cor-de-rosa. Procura sempre usar tecidos confortáveis, como o algodão ou mesmo a lã, e adora passar o dia inteiro de pijama, ao fim de semana, sobrepondo uma série de camisolas, caneleiras e meias quando tem frio.