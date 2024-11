Se é daquelas pessoas que adora o Natal e aproveita todas as oportunidades e mais algumas para viver o espírito desta quadra ao máximo e em grande estilo, a MO lançou uma coleção que se adapta a várias ocasiões e personalidades.

Para quem não dispensa um toque divertido durante esta época do ano, a marca portuguesa tem uma linha de camisolas e coletes temáticos em malha com padrões irreverentes e frases como 'Rockin around the christmas tree' ou 'it's the most wonderful time of the year' que prometem alegrar qualquer serão.

Os pais que gostam de looks mais clássicos na hora de vestir os mais pequenos lá de casa também têm diferentes opções na Tiny Tall Collection. O padrão tartan é um dos destaques desta temporada para criança e bebé assim como peças em malha onde o vermelho e o azul são as cores dominantes.

Se gosta de celebrar o Natal com uma indumentária mais confortável, a MO tem uma coleção de pijamas temáticos para estrear no dia 25. Com opções para por toda a família e a condizer, os pijamas destacam-se pelo seu tecido suave e quente, como é o caso da flanela, do aveludado e do polar, que pode completar com meias, robes e chinelos.

Clique na galeria e veja a coleção de Natal da MO.