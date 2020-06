Já pensou no que pode fazer, em conjunto com os seus filhos, os seus familiares e os seus amigos, para ajudar a preservar as espécies e os ecossistemas do nosso planeta? As Nações Unidas instituíram 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade mas, ano após ano, continuam a ser promovidas medidas que incentivam os cidadãos a diminuir a sua pegada ecológica, um dos grandes desafios sociais desta década.

Estes são 12 comportamentos que, se ainda não adotou, tem de passar a implementar rapidamente:

1. Ande menos de carro

Utilize mais os transportes públicos e bicicleta ou ande a pé para ir para o trabalho ou levar os seus filhos à escola, pelo menos uma vez por semana. Evite as viagens de avião, sempre que possível. Opte também, sempre que possível, por fazer férias em território nacional.

2. Vá mais ao mercado

Compre alimentos, de preferência orgânicos, no mercado tradicional, pelo menos uma vez por semana. São mais saudáveis e saborosos, cheios de minerais e vitaminas fundamentais para um desenvolvimento saudável.

3. Não compre qualquer peixe

Coma peixe proveniente de pesca que seja ambientalmente sustentável e peixe de aquicultura herbívoros. Evite peixes de aquicultura carnívoros, como é o caso do salmão ou dos camarões.

4. Melhore a iluminação da sua casa

Instale em sua casa pelo menos uma lâmpada fluorescente compacta. Desta forma, irá poupar cerca de 30 € em eletricidade e na substituição de lâmpadas e reduzir as emissões de carbono em cerca de uma tonelada, a cada três anos. Use esse dinheiro para fazer programas (ambientalmente seguros) com os seus filhos.

5. Poupe eletricidade