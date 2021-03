Estima-se que oito milhões de toneladas de lixo por ano cheguem ao oceano pela mão do Homem, com consequências diretas na biodiversidade. Em Portugal, por exemplo, os microplásticos prevalecem nas praias, representando 72% do lixo encontrado em zonas de estuários e industriais, de acordo com dados divulgados pela Quercus e World Wide Fund for Nature.

Em linha com o seu objetivo de contribuir para proteção da biodiversidade, o Pingo Doce lançou uma nova campanha subordinada ao tema “Bando do Mar” com o intuito de sensibilizar as famílias e as crianças portuguesas para a temática da preservação do oceano e das suas espécies, assim como redução do lixo marinho.

A campanha, com uma componente lúdico-pedagógica, decorre até 7 de junho e tem como uma das faces mais visíveis o lançamento do livro “Bando do Mar-Missão: salvar o oceano” e das oito personagens centrais na história e que representam diversas espécies marinhas: Caranguejo Chico, Tubarão Tobias, Alforreca Aurora e Orca Olívia.

O livro, que narra a história de uma máquina que limpa o oceano, tem o apoio do Plano Nacional de Leitura, o contributo técnico-científico do Oceanário de Lisboa e conta com texto original de Joana M. Lopes, vencedora de texto da 1ª edição do Prémio de Literatura Infantil do Pingo Doce. As ilustrações ficaram a cargo de Wojtek Stachyra, ilustrador dos anteriores livros do Bando do Bosque.

Por cada livro entregue aos clientes, o Pingo Doce “doará 0,50 euros para iniciativas de educação e sensibilização ambiental para a problemática do lixo marinho. Este donativo será repartido entre ações de limpeza de zonas costeiras e o projeto de educação ambiental ´Suspeitos do Costume`, promovido pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa) e pelos seus Programas Eco-Escolas e Bandeira Azul, que abrange cerca de duas mil escolas em Portugal Continental e Ilhas”, lemos no comunicado que acompanha o lançamento da iniciativa.

Os programas referidos visam a educação para um consumo mais responsável através da monitorização e limpeza de praias, da recolha, identificação e interpretação do tipo de resíduos e suas origens, bem como o envolvimento da comunidade nesta problemática.

Entre as diferentes iniciativas e compromissos assumidos pelo Pingo Doce, “destacam-se a defesa da pesca sustentável, a recolha de resíduos nas lojas e a reformulação das embalagens dos produtos de marca própria através do programa de Ecodesign, que visa reduzir o impacto ambiental das embalagens”, refere o mesmo comunicado.

Disponível nas mais de 400 lojas Pingo Doce espalhadas pelo país, o livro “O Bando do Mar – Missão: Salvar o Oceano” pode ser adquirido gratuitamente por clientes com cartão “Poupa Mais” registado ao trocarem cinco selos obtidos em compras. Paralelamente, o livro pode ser comprado por 4,99 euros.

Os peluches estão disponíveis para venda pelo preço de 9,99 euros, podendo também ser adquiridos gratuitamente através da troca de 15 selos ou dez selos mais 4,99 euros.

Por seu turno, os peluches de tamanho mini apenas podem ser obtidos gratuitamente através da troca de dez selos.