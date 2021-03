Menos plástico, mais alternativas sustentáveis nos supermercados Mercadona

No âmbito da Estratégia 6.25, para a redução de plástico e gestão adequada dos seus resíduos, os supermercados Mercadona “eliminaram os produtos descartáveis de plástico de uso único em todas as lojas da cadeia, que foram substituídos por outros feitos de materiais sustentáveis”, lemos em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, “os novos produtos alternativos são fabricados com materiais que respeitam o meio ambiente, como o cartão, a madeira, a cana-de-açúcar e o plástico reutilizável, que pode ser lavado na máquina lava-loiça após cada uma das suas múltiplas utilizações”.

Os novos produtos descartáveis da Mercadona são recicláveis, por forma a que possam ter uma segunda vida. “Para facilitar a reciclagem aos clientes, as embalagens dos novos produtos descartáveis têm um pictograma que indica o contentor no qual se devem depositar”.

créditos: Mercadona

Com a conclusão desta ação, a Mercadona “deixa de usar três mil toneladas de plástico por ano, o que seria o equivalente a 120 camiões”, refere a cadeia de retalho espanhola, também com operação em Portugal.

A Estratégia 6.25, conta com um triplo objetivo de até 2025 “reduzir 25% do plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico gerados nas suas instalações, está a ser implementada através de seis ações que envolvem mudanças em diferentes processos da empresa, desde redesenhar as embalagens do futuro em coordenação com os fornecedores, à adaptação das lojas e logística, gestão de resíduos”.

No total, a empresa prevê investir 140 milhões de euros nos próximos quatro anos para concretizar todas as ações que integram esta estratégia.