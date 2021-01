“Quando deitamos algo fora, simplesmente deitamos porque não sabemos o que mais fazer com aquilo”. Partindo desse princípio, a app Phenix Portugal põe em contacto aqueles que têm em excesso, com aqueles que procuram refeições e cabazes de alimentos a preços mais acessíveis. Desta forma, o projeto que nasceu em França em 2014, dá uma segunda vida responsável e solidária aos excedentes.

Todos os dias, as lojas parceiras da app (supermercados, padarias, furtarias, talhos, mercearias, entre outros espaços), canalizam parte dos excedentes alimentares, que por algum motivo não foram vendidos, para todos os interessados, subscritores da app.

“A nossa aplicação oferece uma forma simples de salvar esses produtos do desperdício: comprar cabazes de cada loja, com descontos até 50%”, sublinha a Phenix Portugal no site que dá apoio à iniciativa.

A app assenta a oferta em quatro alternativas ao desperdício, com vendas com desconto na aplicação móvel; doações para alimentação animal - quintas, parques de animais - dos produtos não vendidos e restos não consumíveis pelos humanos; doações a instituições; compostagem de sobras (cascas, resíduos orgânicos).

Aos interessados em beneficiar deste serviço, basta-lhes descarregar a aplicação, escolher um tipo de cabaz (vegetariano, pronto-a-comer, frutas e legumes, entre outros), proceder ao pagamento e levantar o cabaz no horário proposto.

Num período difícil para os pequenos negócios, a equipa da Phenix Portugal anuncia que reverte 100% da comissão sobre as vendas para apoiar os parceiros.