E-mails informativos com o envio de e-books, conselhos nutricionais, receitas fáceis e saborosas, acompanhamento personalizado, num grupo privado, e apoio nutricional, são os pilares em que assenta o projeto online que durante um mês promete mudar a forma como olhamos para o vegetarianismo. Uma campanha que conta com o apoio de figuras públicas como as atrizes Rita Blanco e Sandra Cóias, o humorista António Raminhos e nutricionistas como Gabriela Oliveira, Sandra Gomes Silva.

“Desafio Vegetariano” apresenta uma equipa multidisciplinar que, de forma gratuita e ao longo de 30 dias, convida os interessados a receberem ementas para todas as refeições, com receitas originais e dicas para quem está a começar.

A inscrição faz-se online, aqui.

Plataforma que, de acordo com os promotores, “oferece todo o acompanhamento que precisa para começar uma nova rotina alimentar, sem produtos de origem animal”. O projeto baseia os seus princípios no alerta para realidades como o sofrimento animal, sobrecarga na exploração dos recursos do planeta, questões de saúde, o drama da fome à escala global, mas também pela diversificação da alimentação humana, redescobrindo a diversidade de espécies vegetais que podem chegar ao prato.

Todo o conteúdo do “Desafio Vegetariano” é desenvolvido para maiores de 18 anos. Já “os menores de 18 anos podem realizar o Desafio com autorização da sua/seu responsável legal, conforme indicado nos nossos termos de uso e política de privacidade”, alerta a equipa que coordena o projeto.

A página que serve de suporte ao projeto conta com uma área de dicas, onde não falta uma “pirâmide alimentar vegetariana”, conselhos de especialistas, mas também muitas receitas, divididas por categorias, das tradicionais portuguesas, àquelas que nos propõem uma visita por outras cozinhas.

A página desmistifica mitos relacionados com o vegetarianismo e a nutrição em geral: “infelizmente, muitos dos mitos sobre estes regimes alimentares podem desencorajar as pessoas de experimentarem o veganismo, especialmente se tiverem receio de que os regimes alimentares baseados em produtos de origem vegetal não tenham o aporte nutricional suficiente ou que sejam pouco apelativos ou restritivos”, sublinha a equipa do “Desafio Vegetariano”.