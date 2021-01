Um grupo de jovens de diferentes áreas profissionais, preocupados com a saúde do planeta e de todos os seus habitantes, lançou a iniciativa que correrá todo o primeiro mês do ano. “Janeiro Sustentável” (#janeirosustentavel) apresenta-se nas redes sociais com informação e dicas para tornar o dia a dia “mais sustentável e mostrar que não é difícil mudar certos comportamentos”.

“Vamos partilhar a nossa ligação à causa, dicas para quem está a começar e os nossos objetivos para 2021, entre outras coisas”, lemos na publicação que apresenta “Janeiro Sustentável”.

Ao SAPO Lifestyle, Ayala Botto, biólogo e um dos promotores da iniciativa que nos primeiros três dias arrecadou mil seguidores, elege um trio de pilares para esta mudança de atitudes e mentalidades, “o desperdício alimentar, o consumo excessivo de carnes e o comportamento da indústria têxtil”.

Sobre a inspiração para este “Janeiro Sustentável”, Ayala recorda uma outra iniciativa que correu as redes sociais em 2019, o “Setembro sem Carne”. “No nosso caso, não nos conhecíamos, reunimo-nos através das redes sociais por existir afinidades na forma como olhamos para o mundo. Somo artistas, engenheiros do ambiente, comerciais, entre outras áreas”.

Desta forma, a cada dia da semana “Janeiro Sustentável” lança uma temática, com a segunda-feira dedicada à “Educação”, a terça ao “Plástico”, a quarta à “Moda”, a quinta à “Economia Circular” e a sexta ao “Guia Básico”. Um projeto que não descansa ao fim de semana, com o sábado a apontar caminhos para a “Alimentação” e o domingo a apresentar desafios para a semana seguinte.

No que toca a este último ponto, todas as semanas é lançado um desafio. O primeiro prendeu-se com a escolha de alguns comportamentos sustentáveis para começar a jornada. Para facilitar a tarefa, a equipa do “Janeiro Sustentável” aconselha a consulta do “guia básico” e “pôr em prática dois comportamentos: “partilha connosco quais escolheste e mostra-nos o que conseguiste fazer”, lemos na publicação.

Para além das publicações regulares nas redes sociais Instagram e Facebook, não faltam diretos com convidados de diferentes áreas, tendo em comum os temas associados à sustentabilidade.

Consumo consciente na moda, plástico e o seu impacto no mundo, educação para o consumo, economia circular e compras conscientes na alimentação, estão entre os temas abordados na primeira semana da iniciativa.

Todas as publicações são reunidas num guia também disponibilizado online, com as conversas sumariadas em posts nas redes sociais.

Findo o mês de janeiro, os promotores da iniciativa que aponta caminhos para a sustentabilidade ficarão felizes “por mudarmos comportamentos e algumas vidas”, sumaria Ayala Botto.