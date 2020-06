Reduzir, reutilizar, reciclar, recusar, compostar. Estes são os cinco compromissos base para uma vida com menos lixo ou, com um fim mais útil dado ao mesmo. Em dez perguntas testamos o seu compromisso com um movimento global, o de uma vida lixo zero.

Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram