“Não há planeta B, mas consumimos como se o amanhã não existisse” - ambientalista Carmen Lima

Em 2017, o astrofísico britânico Stephen Hawking deixava o aviso: face à situação calamitosa do planeta, em cem anos teríamos de abandonar a Terra. Na realidade, pensarmos em deixar para trás a nossa casa comum não é uma proposta confortável. Mesmo que a expansão da humanidade para a Lua, depois para Marte seja exequível a longo prazo, deixar-nos-á um amargo travo coletivo. O que fizemos ao nosso singular planeta?

Para que possamos agir a tempo – mesmo quando este se tornou um bem escasso, como no caso da crise climática - a ambientalista Carmen Lima, entrega-nos à leitura “Não há Planeta B” (edição Chá das Cinco). Um livro que é, a dois tempos, um manifesto pela preservação do planeta face aos perigos que enfrenta, e um chamamento à ação individual. Somos parte do problema, mas também interlocutores ativos para as soluções.

Para a coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus, a mudança começa em nossas casas, nas nossas mesas, na forma como nos alimentamos, como compramos, nas soluções para reduzir o consumo de recursos, aumentar a eficiência energética.

Carmen Lima deixa-nos um périplo por dezenas de dicas e sugestões para nos tornarmos atores na mudança, como viver sem plástico, como fazer a separação do lixo e reciclar mais, como poupar água, como comprar uma casa mais sustentável.

À conversa com o SAPO Lifestyle, a também fundadora do SOS Amianto - Grupo de apoio às vítimas do amianto, recorda-nos que vivemos num sistema fechado e que “mais cedo ou mais tarde vamos sentir na pele os efeitos do consumo desenfreado”.

Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus e fundadora do SOS Amianto - Grupo de apoio às vítimas do amianto. créditos: Carmen Lima

O momento como o que acabámos de viver, com o confinamento e a consequente redução das atividades humanas com impacto no ambiente, é a oportunidade para repensarmos e mudarmos ou apenas um intervalo entre duas partes iguais do mesmo filme?

É um caminho com dois sentidos e dou um exemplo prático. Todos os anos reúno-me duas vezes com um grupo de colegas em Bruxelas a propósito da temática dos resíduos. Este ano, devido à COVID-19, a reunião fez-se por Skype. Provavelmente, vamos chegar à conclusão de que não é necessário nos reunirmos em Bruxelas quando podemos perfeitamente discutir esta situação online. Isto permite-nos perceber que, nalgumas situações do nosso dia a dia, podemos perfeitamente utilizar as novas tecnologias e diminuir as nossas deslocações, até muitas vezes em carro pessoal.

Por outro lado, aquilo que verificámos é que uma série de medidas que tínhamos implementado para reduzir a produção de resíduos, principalmente ao nível dos descartáveis foi completamente ultrapassada. Foi inclusive suspensa, porque não se consegue reagir a uma pandemia sem suspender, no caso de Lisboa, a recolha seletiva do porta-a-porta. Sem deixar de usar descartáveis em determinadas situações.

Portanto, de uma forma podemos refletir sobre a mudança, mas, de outra forma, tivemos de mudar os nossos comportamentos, tornando-os menos amigos do ambiente para conseguirmos tornar-nos mais resistentes às questões da saúde.

Isso faz-nos também pensar que, provavelmente, não vamos conseguir afastar certos materiais pelo menos em algumas circunstâncias. Algo que também já previa, no âmbito hospitalar, nunca conseguiríamos viver livres do descartável.

As pessoas têm de perceber que se no seu quotidiano mudarem pequenos comportamentos estão a contribuir para o ambiente.

Carmen, nos tempos que correm a expressão “não há planeta B” tornou-se uma espécie de estandarte. Mas, será que a praticamos quando fazemos uso doméstico da água, separamos os lixos ou vamos às comprar ao centro comercial?

Temos perfeita noção de que, realmente, não existe planeta B, mas consumimos como se o amanhã não existisse. Ou seja, quando vamos às compras ao supermercado e vimos uma roupa, que não precisamos, mas que é barata, compramo-la por essa razão. Ou quando estamos num banho relaxante e aproveitamos para aí ficar mais dez minutos. Ou, ainda, quando vamos ao supermercado e compramos muito mais do que aquilo que simplesmente precisamos para confecionar as nossas refeições.

Em todas estas situações não estamos a pensar que estes nossos comportamentos têm um impacto ambiental na medida em que vamos utilizando os recursos que são finitos. Com o seu uso de uma forma exagerada, alguém vai ter falta desses recursos. Esta realidade não é equitativa para toda a população mundial. Mais cedo ou mais tarde vamos sentir na pele os efeitos de exagerarmos nesse consumo. As pessoas têm de perceber que se no seu quotidiano mudarem pequenos comportamentos estão a contribuir para o ambiente. Depois, é uma questão de escala, ou seja, quanto mais pessoas mudarem comportamentos, maior será o impacto positivo para o ambiente com a redução de utilização de recursos.

Talvez seja uma questão de escala, mas por vezes parece que o ser humano se esquece que habita esta casa comum…

Não há uma separação física e, contudo, sinto que as pessoas, por vezes, se separam fisicamente do ambiente. Acham que não há uma relação direta com o meio, até mesmo em termos de saúde. O impacto ambiental danifica a nossa saúde. Temos de ter sempre presente esse facto. Somos quem está no topo da cadeia, para o bem e para o mal. Nunca nos poderemos esquecer.