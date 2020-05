Somos todos parte do problema – e somos todos parte da solução, defende Selina Juul, fundadora do Movimento dinamarquês “Stop Wasting Food”. As associações de consumidores devem pedir condições especiais aos fabricantes. Os restaurantes e cantinas podem reduzir o desperdício alimentar e poupar assim muito dinheiro.

1. Planeie as suas compras

Nunca é demais dizer que não se deve ir ao supermercado sem uma lista de compras e com a barriga vazia. O mais certo é acabar por comprar muitas coisas que não precisa e que fazem mal à saúde. Vá lá, bastam cinco minutos para rever a despensa e o frigorífico.

2. Data de validade

Quando chegar a casa com nova remessa de alimentos, faça como os repositores do supermercado: chegue os produtos mais antigos para a frente, para que terminem primeiro. E raramente vale a pena comprar grandes quantidades, mesmo que haja descontos. O mais certo é esses alimentos estarem próximos do fim da validade e acabarem no lixo.

3. Leve as sobras de comida no restaurante

A comida que fica no prato vai direta para o lixo. Peça para levar, seja para o almoço do dia seguinte, seja para alimentar o seu animal de estimação.

4. Aproveite a fruta feia

os agricultores conseguem escoar os alimentos que ninguém queria, os comerciantes ganham uma pequena margem de lucro e os consumidores ficam com alimentos ricos em vitaminas a preços mais acessíveis.

créditos: Sarah Phillips

5. Dê a quem mais precisa

Fez uma festa e sobrou comida? Vai de férias e não quer deixar o frigorífico cheio? Contacte o Banco Alimentar, a Refood ou outra instituição para que esses alimentos cheguem a outras pessoas mais necessitadas.